"악마 깃들었다"…3살 아들 숨지게 한 오스트리아 부모 종신형

2년 전 오스트리아서 발생한 끔찍한 사건

망상 속 3살 아들 굶겨 죽인 20대 부부

학대 흔적도…"경제적 어려움에 망상"

오스트리아에서 20대 부부가 세 살배기 아들을 굶겨 죽인 혐의로 종신형을 선고받았다.

AD

연합뉴스는 9일(현지시간) 오스트리아 일간 슈탄다르트를 인용해 "인스브루크 지방법원은 살인·학대·감금 혐의로 기소된 27세 동갑내기 부부에게 종신형을 선고하고 부인을 법의학 치료시설에 입원시켰다"고 보도했다. 재판장인 안드레아스 마이어 판사는 "범행을 자백했고 전과가 없는 점, 재판이 오래 걸린 점을 감경 사유로 참작했으나 가중 사유가 압도적으로 많았다"고 밝혔다.

이 사건은 지난 2024년 5월 19일 부부의 아들이 독일과 국경 근처 소도시 쿠프슈타인의 집에서 사망한 채 발견되면서 사회적 파장을 낳았다. 당시 3세였던 아들에겐 구타 흔적이 있었으며 며칠간 서랍 속에 갇혀 있었던 것으로 알려졌다.

발견 당시 아들의 몸무게는 4개월 영아 수준인 4㎏에 불과했다. 부부에게는 1살, 3살, 6살 딸이 더 있었으나 영양실조 증상은 발견되지 않았고, 이후 부모와 분리돼 위탁가정에 맡겨졌다. 법의학자 엘케 도베렌츠는 재판에서 "(아들은) 보기만 해도 배고픔과 목마름으로 죽은 사실을 알 수 있었다"며 "얼굴은 노인 같았고 몸에는 뼈와 피부밖에 없었다"고 증언했다.

검찰은 부부의 채팅과 이메일 기록 등을 근거로 이들이 경제적 어려움을 겪다 못해 망상의 세계로 도피했고, 숨진 아들에게 악마가 깃들었다고 믿은 것으로 판단했다. 악마의 힘이 아들의 신체 상태에 달렸다고 보고, 고통스럽게 죽도록 학대했다는 것이다. 부부는 서로 범행을 부추기며 즐거워하기도 한 것으로 파악됐다.

검찰 측은 최후 진술에서 "우리는 이 지역, 심지어 오스트리아 전역에서 이렇게 끔찍한 일을 처리한 적이 없다"고 강조했다. 인스브루크 검찰청은 "부모는 끔찍한 방식으로 아이를 정신적, 신체적으로 학대했다"며 "아들을 나머지 가족 생활로부터 고립시키고 가둬 완전히 비인간적으로 대하며 굴욕감을 줬다"고 말했다.





AD

아들의 사망은 남편의 경찰 신고로 세상에 알려졌으며, 이들 부부는 자신들의 혐의를 인정했다. 다만 변호인은 "아내는 어릴 적 심각한 방임과 폭력에 노출됐고 원하지 않은 임신 등으로 정신적 압박을 받았다"며 "냉정하게 계산한 범행은 아니"라고 항변했다. 이에 대해 정신 감정의는 아내에게 책임 능력은 있는 상태였다고 판단했다. 남편은 법정에서 "내 행동을 설명할 방법이 없다"며 "다른 자녀들이 아들의 죽음과 고통을 목격하게 해 미안하다"고 밝혔다.





김성욱 기자 abc123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>