중소기업 "설 자금 2630만원 부족"… 10곳 중 4곳은 상여금 미지급

자금 사정 곤란하다 29.8%

자금 곤란 원인 판매부진 82.8%

중소기업들이 올해 설 자금으로 필요한 자금 대비 부족한 자금이 평균 2630만원으로 나타났다. 10곳 중 4곳은 설 상여금을 지급하지 못하는 것으로 집계됐다.

2026년 중소기업 설 자금 수요조사 결과 중 '작년 설 대비 중소기업 자금 사정' 조사 결과. 중기중앙회

10일 중소기업중앙회는 819개 중소기업을 대상으로 '2026년 중소기업 설 자금 수요조사'를 실시한 결과 작년 설 대비 자금사정이 '곤란하다'(29.8%)고 답한 중소기업이 '원활하다'(19.9%)고 답한 기업보다 많았다. '보통'이라는 응답은 50.3%로 조사됐다.

자금사정이 곤란한 원인(복수응답)으로는 판매 부진(82.8%)이 가장 많았다. 그 다음으로는 원·부자재 가격 상승(44.3%), 인건비 상승(32.4%)이 많았다.

중소기업은 올해 설 자금으로 평균 2억270만원이 필요하다고 응답했다. 필요자금 대비 부족자금은 평균 2630만원으로 나타났다.

2026년 중소기업 설 자금 수요조사 결과 중 '중소기업 자금사정이 곤란한 원인' 조사 결과. 중기중앙회

부족한 설 자금 확보계획(복수응답) 방법으로는 '납품대금 조기회수'(58.0%), '금융기관 차입'(42.5%), '결제 연기'(32.9%) 순이었다. '대책이 없다'는 응답도 18.4%에 달했다.

올해 설 상여금(현금)을 지급할 예정이라고 답한 중소기업은 46.8%, '미지급'은 40.2%로 나타났다. 아직 결정하진 못한 중소기업은 13.0%로 조사됐다. 지난해 조사와 비교해 지급 예정이라고 답한 기업은 2.1%p 감소했고,미지급이라고 답한 기업은 9.3%p 증가했다.

상여금 지급 수준은 정률로 지급할 때 기본급의 평균 50.0%, 정액 지급하는 경우 1인당 평균 59만3000원으로 나타났다. 정액 지급의 경우 1인당 금액은 지난해 조사에 비해 16만9000원 증가했다.

2026년 중소기업 설 자금 수요조사 결과 중 '설 자금 확보계획' 답변. 중기중앙회

올해 설 공휴일 외 추가 휴무 계획 여부에 대해서는 중소기업 10곳 중 9곳(91.6%)은 실시계획이 없다고 답했다. 추가 휴무 계획이 있는 중소기업(8.4%)의 휴무 일수는 평균 1.8일로 나타났다.

지난해 설 대비 금융기관을 통한 자금조달 여건에 대해서는 보통(67.5%), 양호하다(17.8%), 곤란하다(14.7%) 순으로 조사됐다. 은행에서 자금을 조달할 때 애로사항 유무에 대해서는 '없다'(86.3%)는 응답이 '있다'(13.7%)는 응답보다 높았다.

은행에서 자금조달 때 애로사항(복수응답)으로는 '높은 대출금리'(63.4%)가 가장 많았고, '대출한도 부족'(38.4%), '담보 요구 강화'(19.6%), '신용대출 축소'(17.9%) 순으로 많았다.





김희중 경제정책본부장은 "현재 중소기업은 매출 부진에 따른 자금 유입 감소와 고금리에 의한 비용상승이라는 이중고로 설 자금 확보를 위한 납품대금 조기회수 등 가용 수단을 총동원하고 있다"며 "중소기업 5곳 중 1곳은 여전히 자금 대책을 세우지 못하고 있으며 중소기업의 원활한 자금 확보가 명절 이후 경영 안정으로 이어질 수 있도록, 정책기관과 금융권의 선제적인 관심과 적극적인 지원이 필요하다"고 말했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

