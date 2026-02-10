영월군, 연초부터 발 빠른 행보…지역 현안 해결 위해 정부 설득 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 영월군은 지난 9일 중앙부처를 방문해 관계자들과 면담을 갖고 지역의 현안 해결을 위한 전방위적 행보에 나섰다.

최명서 군수와 영월군 관계자들이 지난 9일 재정경제부, 행정안전부, 국토교통부 관계자들을 차례로 만나 지역의 현안 사업에 대해 설명하고 있다. 영월군 제공

이날 최명서 군수와 영월군 관계자들은 재정경제부, 행정안전부, 국토교통부 관계자들을 차례로 만나 지역의 현안 사업에 대해 설명하고 함께 논의했으며 정부 예산안에 반영될 수 있도록 지속적인 관심을 가져줄 것을 촉구했다.

우선 지역의 미래산업과 민생경제의 향방을 결정할 ▲ 첨단산업 핵심광물소재단지 ▲ 영월 제4농공단지 조성 등 대규모 재정수요 사업의 원활한 추진을 위해 자율 재원인 보통교부세가 최대로 지원될 수 있도록 건의하였다. 또한 안전한 정주 환경 조성과 재난 안전 수요에 대응해 특별교부세의 적극적인 지원도 화두에 올렸다.

고속도로 시대 준비를 위한 고삐 역시 늦추지 않았다. 2026년 본격적인 공사가 시작될 예정인 ▲ 제천~영월 고속도로 건설사업의 공정에 대해 함께 논의하고 ▲ 국도 31호선 영월~방림 3구간을 비롯하여 '제6차 국도·국지도 건설계획' 일괄예비타당성조사에 포함된 지역의 모든 노선이 반영될 수 있도록 적극 건의하였다.





군은 이번 중앙부처 방문에 이어 국회와 강원특별자치도 등 관계기관과의 긴밀한 협조와 네트워크 강화 역시 병행한다는 방침이며 "강원남부 거점도시 완성"을 위한 광폭 행보를 이어 나갈 것이라고 밝혔다.





영월=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

