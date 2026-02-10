산업부, 역직구 키워 K-소비재 수출 확대…유통기업 해외진출에 연 471억 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

3년간 유통사 8곳·온라인 기업 5곳 선정

해외 유통거점 동반 진출·플랫폼 현지화 지원

연합뉴스

AD

산업통상부는 유통산업의 경쟁력 강화와 역직구 등 K-소비재 수출 확대를 위해 올해부터 향후 3년간 '유통기업 해외진출 지원사업'을 추진한다고 10일 밝혔다.

산업부는 매년 국비 471억원을 투입해 해외 유통거점을 중심으로 중소·중견 소비재 기업이 국내 유통기업과 동반 진출할 수 있도록 지원하고, 한류 확산과 온라인 거래 활성화를 계기로 역직구를 새로운 수출 성장 동력으로 육성한다는 방침이다.

현재 국내 유통기업은 해외 진출 과정에서 초기 투자비용과 운영 부담이 크고, 해외 소비자의 역직구 수요에 부합하는 온라인 유통 시스템 역시 충분히 구축되지 못한 상황이다. K-소비재에 대한 해외 수요는 꾸준히 확대되고 있지만, 해외 소비자의 접근성은 여전히 낮은 수준이다. 개별 중소·중견 소비재 기업 또한 통관·인증·물류 등 수출 전 과정에서 발생하는 비용과 절차 부담으로 단독 해외 진출에 어려움을 겪고 있다는 지적이다.

이에 따라 산업부는 올해부터 3년간 매년 유통기업 8개사와 온라인 역직구 관련 기업 5개사를 선정해 해외 현지조사, 마케팅, 물류 지원 등 전 과정을 맞춤형으로 종합 지원한다. 특히 유통기업의 해외 진출 과정에서 중소·중견 소비재 기업과의 동반 진출을 유도해 유통기업과 제조기업 간 상생 구조를 구축하고, 상호 시너지를 통한 '윈윈' 성장을 도모한다는 계획이다.

역직구 시장의 성장세도 이번 사업의 주요 배경이다. 국내 역직구 규모는 2020년 11억9000만달러에서 2024년 29억달러로 4년 만에 143% 증가한 것으로 나타났다. 산업부는 이러한 흐름을 반영해 국내 역직구 플랫폼의 현지화 지원을 강화하고, 해외 소비자 접근성이 높은 글로벌 온라인 몰로 육성해 K-소비재의 해외 판매 채널을 다변화할 방침이다.

산업부는 이번 사업을 통해 K-소비재 제조기업과 유통기업의 동반 성장을 촉진하고, 수출 확대를 위한 새로운 유통 채널을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 아울러 매년 사업 성과를 점검해 제도 개선과 지원 방식에 반영함으로써 정책 실효성을 높일 계획이다.





AD

참가를 희망하는 기업은 오는 25일까지 코트라(KOTRA) 홈페이지를 통해 신청할 수 있다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>