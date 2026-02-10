日 음원 스트리밍 1년새 142억회 급증…"대만·태국 연간 규모"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 코리아 뮤직 데이터 서밋 개최

2026 코리아 뮤직 데이터 서밋 모습. 크리에이터스네트워크 제공

일본 음악 시장을 데이터로 분석하고 글로벌 전략을 모색하는 자리가 마련됐다.

음악 데이터 분석 기업 루미네이트와 한국 파트너 크리에이터스네트워크는 6일 서울 코엑스 케이타운포유에서 '2026 코리아 뮤직 데이터 서밋'을 개최했다.

'공명: 음악으로 국경을 잇다'(Resonance: Bridging Beats Across Borders)를 주제로 열린 이번 서밋은 일본 시장을 중심으로 데이터 기반 글로벌 전략을 수립하는 데 주력했다. 하이브·SM·JYP·YG엔터테인먼트 등 국내 50여개 기획사 실무진이 참석해 시장 데이터를 공유했다.

신상현 크리에이터스네트워크 대표는 "지난해 일본에서 증가한 프리미엄 스트리밍 볼륨은 142억회에 달한다"며 "이는 대만이나 태국 한 나라 전체의 연간 규모와 맞먹는 성장이 1년 만에 일본 시장에서 발생했다는 의미"라고 설명했다.

이어 "일본은 여전히 K팝에 가장 중요한 확장 시장이지만, 막연한 기대나 경험만으로 접근하기엔 한계가 분명하다"며 "이번 서밋은 일본 시장을 감이 아닌 데이터로 이해하고, 실행 가능한 전략으로 연결하는 기준점을 제시하는 자리"라고 강조했다.

아드리안 사로시(Adrian Sarosi) 루미네이트 총괄은 음악 소비 데이터를 바탕으로 팬 행동 변화와 시장 구조의 차이를 짚었다. 루핀더 싱(Rupinder Singh) 워너뮤직 재팬 총괄은 "일본은 여전히 스트리밍과 피지컬(실물 음반), 라이브가 유기적으로 작동하는 독특한 시장"이라며 현지 시장 구조와 슈퍼팬의 소비 패턴을 설명했다.





김정범 크리에이터스네트워크 CDO는 일본 시장 데이터의 해석 및 실행 전략 전환 과정을 사례 중심으로 발표했다. 손의성 CBDO는 한·일 크로스보더 아티스트와 음악 지식재산권(IP)을 중심으로 한 팬덤 로컬라이제이션(현지화)과 수익 모델 연결 방식을 설명했다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

