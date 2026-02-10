수면무호흡증 '양악전진술', 신의료기술 인정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

양병은 한림대성심병원 교수 신청

"양압기 치료 실패 환자 대상 안전성·유효성 공식 입증"

한림대성심병원은 양병은 구강악안면외과 교수가 신청한 '폐쇄성 수면무호흡증 치료를 위한 상하악전진술(양악전진술)'이 한국보건의료연구원 신의료기술로 인정됐다고 10일 밝혔다.

양병은 한림대성심병원 구강악안면외과 교수. 한림대성심병원

양악전진술은 상악과 하악을 동시에 전진시켜 수면 중 기도를 막는 구조를 물리적으로 확장하는 수술이다. 턱뼈 이동과 함께 혀 뿌리와 주변 연조직이 전방으로 이동하면서 기도 폐쇄를 근본적으로 개선하는 방식이다. 목젖이나 입천장을 절제하는 기존 연조직 수술과 달리 구조적 원인을 직접 해결하는 것이 특징이다.

국내외 임상 연구에 따르면 양악전진술은 폐쇄성 수면무호흡증 수술 치료 가운데 가장 높은 치료 성과를 보이는 것으로 보고됐다. 무호흡·저호흡 지수(AHI)를 정상 범위로 회복시키는 비율이 90% 이상으로 나타나 단순 증상 완화를 넘어 근본 치료에 가까운 수술로 평가된다. 환자 상태에 따라 변형 양악전진술이나 이설근전진술 등을 병행할 수 있다.

수면무호흡증은 수면 중 반복적인 호흡 정지로 혈중 산소 농도가 저하되는 질환이다. 고혈압 심근경색 뇌졸중 등 심뇌혈관 질환 위험을 높이고 만성 피로와 인지 기능 저하를 유발한다.

이번 신의료기술은 양압기 치료에 실패했거나 적용이 어려운 환자 다른 수술 치료에도 효과가 없었던 중등도·중증 환자 턱뼈 구조 이상으로 기도가 좁은 환자 등을 주요 대상으로 한다.





양 교수는 "양악전진술은 외형 개선 목적의 일반적인 양악수술과 달리 기도 구조를 개선해 수면무호흡증을 치료하는 기능적 수술"이라며 "신의료기술 인정은 안전성과 유효성이 제도권에서 공식적으로 확인됐다는 의미"라고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

