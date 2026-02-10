'미국통' 조현준 뚝심 통했다…창사 이래 최대 공급계약 체결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

美 유력 송전망 운영사와 7870억원 규모

한국 전력기기 기업 중 단일 프로젝트로 역대 최대



효성중공업이 미국 전력시장에서 창사 이래 최대 수주라는 성과를 거뒀다. '미국통' 조현준 효성 회장이 직접 앞장서서 지휘한 결과다.

효성중공업은 10일 미국 유력 송전망 운영사와 7870억원 규모의 765㎸ 초고압변압기, 리액터 등 전력기 공급계약을 체결했다고 밝혔다. 효성중공업의 이번 계약은 미국 시장에 진출한 한국 전력기기 기업 중 단일 프로젝트로는 역대 최대 규모다.

최근 미국 주요 전력사업자들은 인공지능(AI) 데이터센터 건설, 전기차 보급 확대 등으로 전력 수요가 많이 증가할 것으로 예상하고, 안정적인 전력 공급을 위해 765㎸ 송전망 구축을 앞다퉈 계획하고 있다. 765㎸ 송전망은 대용량 전력을 장거리로 보낼 수 있고 기존 345㎸나 500㎸ 대비 송전 손실을 크게 줄일 수 있다는 장점이 있다.

765㎸ 초고압변압기는 설계 난이도가 높은 전력기기로, 고전압 절연 기술과 까다로운 시험·검증 과정이 필수적이다. 765㎸ 초고압변압기 분야를 선도하는 효성중공업은 2001년 미국법인을 설립해 2010년 한국 기업 최초로 미국에 765㎸ 초고압변압기를 수출했다. 지난 2020년부터는 미국 테네시주 멤피스에 변압기 공장을 설립해 운영 중으로 멤피스 공장은 현재 미국 내에서 유일하게 765㎸ 초고압변압기를 설계·생산할 수 있는 공장이다.

효성중공업은 지난해에도 미국에 765㎸ 초고압변압기 대규모 공급을 체결한 바 있다. 이에 더해 올해 초대형 수주를 체결한 것이다. 이를 토대로 효성중공업은 미국 765㎸ 초고압변압기 시장에서 압도적인 1위라는 입지를 공고히 다지겠다는 전략이다.

나아가 효성중공업은 800㎸ 초고압차단기까지 공급할 수 있는 라인업을 갖추고 있다. 단순 기기 제조를 넘어 '토털 솔루션 프로바이더' 로서 미국 765㎸ 송전망 구축 사업의 중추적 역할을 수행할 것으로 내다봤다.

이번 수주는 조 회장의 역할이 컸다. 조 회장은 크리스 라이트 미국 에너지부 장관 등 미국 에너지·전력회사 최고 경영층들과 개인적 친분을 쌓으면서 효성중공업의 브랜드 가치를 높여왔다.

조 회장은 미국 멤피스 공장을 인수하고 꾸준히 육성해 왔다. 총 3억 달러(약 4400억원)를 투자했으며 현재 진행 중인 증설이 완료되면 미국 내 최대 규모의 생산 능력을 보유하게 된다.





조 회장은 "AI 및 데이터센터 확산으로 전력 인프라는 이제 국가 안보와 직결되는 핵심 산업이 됐다"며 "효성중공업 멤피스 공장과 초고압 기술력을 바탕으로, 미국 전력망 안정화의 대체 불가능한 핵심 파트너로 자리매김해야 한다"고 강조했다.





