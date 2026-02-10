통합 앞둔 대한항공·아시아나, 공동 설 맞이행사…"고객 행복 기원"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통합 앞두고 양사 공동 진행

인천공항 및 본사 등 8곳 비치



대한항공과 아시아나항공은 병오년 설 연휴를 앞두고 국내 주요 사업장에 복조리를 걸며 고객들의 행복을 기원했다고 10일 밝혔다.



대한항공과 아시아나항공은 병오년(丙午年) 설 연휴를 앞둔 10일 국내 주요 사업장에서 설 맞이 복조리 걸기 행사를 진행했다. 행사에 참여한 양사 직원들이 인천공항 제2여객터미널 탑승 수속 카운터에서 기념촬영을 하고 있는 모습. 대한항공

양사는 이날 오전 인천국제공항 제2여객터미널 탑승 수속 카운터와 서울 강서구 대한항공 본사, 아시아나항공 본사 등 국내 주요 사업장 총 8곳에 복조리를 게시했다. 이번에 비치된 복조리는 오는 23일까지 걸어둘 예정이다.



복조리 걸기는 정월 초하루에 새로 장만한 조리를 벽에 걸고 복을 기원하는 우리나라의 세시풍속이다. 쌀을 조리로 일어 담는 것처럼 한 해의 복을 모은다는 의미를 담고 있다.



대한항공은 2008년부터 매년 복조리 걸기 행사를 진행해왔으며 올해는 아시아나항공과 처음으로 함께해 본격적인 통합을 앞두고 의미를 더했다.







대한항공 관계자는 "양사를 이용하는 고객들의 건강과 행복을 기원하며 붉은 말처럼 힘차게 도약하는 한 해가 되길 바란다"고 말했다.





최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr

