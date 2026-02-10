엔씨소프트, 북미법인 퍼블리싱 총괄에 '머빈 리 콰이' 영입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

23년 경력 글로벌 게임 퍼블리싱 전문가

엔씨, 올해 MMO·슈팅 신작 글로벌 론칭

엔씨소프트는 엔씨아메리카 퍼블리싱 및 라이브서비스 운영 총괄로 머빈 리 콰이(Mervin Lee Kwai)를 영입했다고 10일 밝혔다.

머빈 리 콰이 엔씨아메리카 퍼블리싱 총괄. 엔씨소프트 제공

AD

콰이 신임 총괄은 23년간 다중접속역할수행게임(MMORPG)의 글로벌 퍼블리싱을 담당해온 전문가다. 아마존게임즈, 소니온라인엔터테인먼트, 트라이온월드 등에서 글로벌 대형 타이틀의 퍼블리싱과 라이브 서비스 경험을 보유하고 있다.

특히 아마존게임즈에서 '쓰론 앤 리버티'를 포함한 한국 PC·콘솔 MMORPG의 글로벌 론칭과 서비스를 총괄했다. 한국과 서구권 게임산업 전반에 대한 높은 이해도와 인사이트를 갖추고 있다.

그는 엔씨아메리카에서 북미·유럽에 서비스 중인 게임의 운영 전반을 담당한다. 엔씨소프트는 올해 '아이온2', '신더시티' 등 MMORPG와 슈팅 장르의 신작 게임들을 글로벌 시장에 출시할 계획이다.





AD

콰이 신임 총괄은 "'아이온2'를 시작으로 엔씨의 주요 게임들을 글로벌 시장에 성공적으로 선보일 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>