[산업의 맥]양자, 준비 없는 미래는 없다

양자컴퓨팅은 더 이상 연구실 안의 실험 기술이 아니다. 기업 전략의 일부로 이동하고 있으며, 2026년 전후로는 양자와 고전 컴퓨팅을 결합한 방식이 고전 컴퓨팅만으로는 도달하기 어려운 성능을 입증하는, 신뢰할 수 있는 '양자 우위' 사례들이 등장할 것으로 예상된다. 지금 준비하는 조직과 그렇지 않은 조직 간의 격차는 기술 성숙과 함께 빠르게 벌어질 가능성이 크다. 초기 단계에서의 실험과 학습은 단기간의 성과보다 장기적인 경쟁력, 즉 인재, 전략, 실행역량을 축적하는 데 의미가 있다.

양자컴퓨팅이 기대를 모으는 이유는 특정 산업의 구조적 문제를 다르게 바라볼 수 있는 계산 능력을 제공하기 때문이다. 촉매 설계를 통한 지속 가능한 화학 공정, 시계열과 복잡한 상관관계 분석을 기반으로 한 정교한 리스크 관리, 공급망 전반의 최적화, 신약 후보 탐색 등은 이미 구체적인 연구와 파일럿으로 논의되고 있다.

중요한 점은 이 기술이 막연한 가능성의 단계에 머물러 있지 않다는 것이다. 하드웨어, 소프트웨어, 알고리즘이 동시에 진화하면서, 무엇이 실질적인 가치로 이어질 수 있는지와 무엇이 과장된 주장인지를 구분할 수 있는 기준도 함께 갖춰지고 있다.

앞으로의 컴퓨팅은 단일기술이 모든 문제를 푸는 구조가 아니라, CPU와 GPU, 그리고 양자 프로세서가 각자의 강점을 살려 협력하는 형태로 전개될 가능성이 높다. 어려운 계산의 일부를 양자가 담당하고, 고전 컴퓨팅은 전체 흐름을 조율하고 검증하는 역할을 맡는 방식이다.

이 과정에서 의미 있는 양자 우위란 결과의 정확성을 검증할 수 있어야 하며, 비용이나 효율, 정확도 측면에서 고전적 접근보다 분명한 이점을 보여야 한다. 양자 단독의 성과가 아니라 하이브리드 접근이 표준이 된다는 점도 분명해지고 있다.

이러한 전환기에는 개별기업이나 기관의 노력만으로는 한계가 있다. 양자 우위를 신뢰할 수 있는 방식으로 입증하려면 개방된 소프트웨어와 플랫폼, 투명한 벤치마크, 그리고 결과를 서로 검증할 수 있는 생태계가 필수적이다. 동시에 기존의 고성능 컴퓨팅과 클라우드 환경에 자연스럽게 통합돼야 기업들이 과도한 진입 장벽 없이 실험을 이어갈 수 있다.

인재 역시 중요한 요소다. 글로벌 조사에서도 상당수의 조직이 양자 역량 부족을 가장 큰 과제로 꼽고 있으며, 교육과 실습, 커리어 경로를 함께 설계하지 않으면 기술 도입 속도는 제한될 수밖에 없다.

한국은 제조, 화학, 반도체, 바이오 등 양자컴퓨팅의 초기 활용 가능성이 높은 산업 기반을 갖추고 있다. 다만 기술을 '언젠가 올 미래'로만 인식하기보다, 지금의 문제를 재정의하고 검증 가능한 파일럿으로 연결하려는 시도가 중요하다. 단기적인 성과를 기대하기보다는, 데이터 준비와 문제 정의, 외부 생태계와의 협력 경험을 축적하는 것이 향후 경쟁력을 좌우할 것이다.

양자컴퓨팅의 다음 단계는 선택의 문제다. 관망하며 결과를 기다릴 것인가, 아니면 제한적이더라도 직접 실험하며 학습할 것인가. 지금 움직이는 조직은 향후 기준을 이해하고, 검증의 언어로 기술을 평가할 수 있는 주체가 된다.

양자의 시대는 어느 날 갑자기 완성된 형태로 오지 않는다. 지금의 준비가 그 미래를 결정한다.





백한희 IBM 퀀텀 알고리즘 센터 총괄 디렉터





백종민 테크 스페셜리스트 cinqange@asiae.co.kr

