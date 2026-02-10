본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

김성환 "발전사 통폐합, 12차 전기본과 함께 공론화"

세종=이동우기자

입력2026.02.10 11:00

시계아이콘02분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

정부세종청사 출입기자 신년 기자간담회
"지역 요금제, 송전비용·균형발전 종합 검토"
"재생에너지 100GW, 단가 100원 목표"
"금정산 국립공원 지정, 주민 재산권 고려"

김성환 기후에너지환경 장관은 "정부가 수립 중인 제12차 전력수급기본계획(전기본)에 석탄발전 공기업 구조 개편 문제를 함께 논의할 것"이라고 밝혔다.


김 장관은 지난 9일 정부세종청사에 열린 기자간담회에서 "이재명 정부는 2040년까지 석탄발전을 중단하겠다고 국민께 약속했고, 이는 12차 전기본의 법정 시한과 일치한다"며 이같이 말했다.


김 장관은 "현재 석탄발전을 담당하는 공기업 발전사 5곳을 어떤 구조로 가져가는 것이 합리적인지에 대해 곧 정식 연구용역을 발주할 예정"이라며 "통폐합, 현 체제 유지 속 경쟁 유지, 조직 내 전환체계 강화 등 2~3가지 경로를 두고 장단점을 정밀 분석할 것"이라고 설명했다.


특히 발전사 노동조합 다수 의견이 통합 쪽에 있다는 점도 언급했다. 김 장관은 "노조에서는 에너지 전환 과정에서 교섭력과 협상력을 확보하려면 하나로 통합하는 것이 낫다는 의견이 많다"면서도 "다만 유사한 사업을 수행하는 회사 간 일정 수준의 경쟁을 유지하는 것이 나은지 여부도 함께 따져봐야 한다. 핵심은 석탄발전소를 어떤 경로로, 어떻게 정리하느냐"라고 덧붙였다.


정부는 연구 결과를 토대로 오는 4~5월 중 구조개편 경로를 압축하고 이후 국민 공론화 과정을 거쳐 12차 전기본 확정 시 관련 대책을 반영한다는 구상이다. 김 장관은 "발전사 통폐합 문제는 전기본의 핵심 의제는 아니지만, 에너지 전환 경로와 분리해 갈 수는 없는 사안"이라고 강조했다.

김성환 "발전사 통폐합, 12차 전기본과 함께 공론화" 김성환 기후에너지환경 장관이 9일 정부세종청사에서 신념 기자간담회에서 모두발언을 하고있다. 기후에너지환경부.
AD

지역 차등요금제 송전비용·균형발전 요소 종합적 검토

전기요금 체계 개편 문제도 함께 거론됐다. 김 장관은 "전기요금은 국민 생활물가와 직결되는 사안이라 한전 적자를 일방적으로 떠넘기는 방식은 한계가 있다"며 "지역별 요금제와 현행 요금 구조를 어떻게 설계하는 것이 합리적인지 종합 대책을 마련 중"이라고 했다. 그러면서 "일반 가구까지 지역별 차등 요금을 적용할 경우 배전비용 산정 등 복잡한 문제가 따른다"며 "현재로선 대규모 전력소비 기업을 중심으로 송전비용, 전력 집적도, 균형발전 요소를 종합적으로 고려하는 방향을 검토하고 있다"고 말했다. 재생에너지 확대에 따른 배전비용 증가 가능성에 대해서도 "추가 검토 대상"이라고 했다.


산업용 전기요금에 대해서는 "유럽에 비해선 낮지만, 중국에 비해선 높은 것이 현실"이라며 "지난 정부에서 산업용 요금 인상 부담이 과도하게 집중된 측면이 있다"고 평가했다. 용인 반도체 클러스터 전력 공급과 관련해서는 "송전망 구축 과정에서 주민 반대가 커진 현실을 언급한 것일 뿐, 기업 이전을 강제하겠다는 의미는 아니다"라며 "지역에서도 용수와 전력을 안정적으로 공급받을 수 있는 여건을 만드는 것이 정부 역할"이라고 밝혔다.


재생에너지 간헐성 대응과 관련해 김 장관은 양수발전을 핵심 수단으로 꼽았다. 그는 "2050 탄소중립을 전제로 할 때 양수발전이 얼마나 재생에너지와 원전의 경직성을 완충할 수 있는지에 대한 종합적 잠재조사가 없었다"며 "기존 저수지, 댐을 활용해 상부댐만 추가하면 되는 후보지를 중심으로 경제성과 잠재량을 평가 중"이라고 말했다. 다만 양수발전 전담기관 신설에 대해서는 "특정 기관에 일괄 맡기기보다는 기후부가 총괄하고 한수원·수자원공사·발전자회사 등이 역할을 분담하는 구조가 적절하다"고 선을 그었다.


원전 주민 수용성 관련해서는 "고준위 방사성폐기물 임시저장시설에 대한 주민지원금 중 절반을 직접지원으로 전환하는 제도를 도입했다"며 "기존 제도 역시 개선 여지를 검토하겠다"고 말했다. 신규 원전과 소형모듈원전(SMR) 필요성에 대해서는 "12차 전기본에서 재생에너지·원전·가스의 최적 조합을 시뮬레이션을 통해 검토하고, 그 과정 자체를 국민과 공유하겠다"고 밝혔다.


아울러 "임기 중 재생에너지 100GW를 목표로 하겠다"며 "재생에너지를 늘리면서 동시에 전력 가격을 가급적 100원 수준까지 낮추는 구조를 만들겠다"고 밝혔다. 또 "재생에너지로 발생하는 발전 수익이 특정 대기업이나 사업자에게 집중되는 것이 아니라, 바람이 많고 햇빛이 풍부한 지역 주민들에게 골고루 돌아가야 한다"며 주민참여형 모델 확대 방침을 분명히 했다.

김성환 "발전사 통폐합, 12차 전기본과 함께 공론화" 김성환 기후에너지환경 장관이 9일 정부세종청사에서 신념 기자간담회에서 모두발언을 하고있다. 기후에너지환경부.

"쓰레기 직매립·산림 흡수원, 지방분권 원칙 속 지원·조정 강화"

환경 분야 현안 중 수도권 쓰레기 직매립 문제와 관련, 김 장관은 "소각시설 확충과 전처리시설 구축을 통해 발생지 처리 원칙을 강화하도록 지원하겠다"고 말했다. 올해부터 서울을 비롯한 수도권에서 생활 쓰레기 직매립 금지 조치가 시행되면서 수도권 쓰레기가 일부 비수도권 지역으로 몰리고 상황이 발생하고 있다.


국립공원 확대와 관련해선 "금정산 국립공원 추가 지정은 추진 중이지만, 주민 재산권 제한 문제를 고려해 '국립휴양공원'이라는 새로운 제도 도입을 검토하고 있다"고 밝혔다. 효창공원 국립공원 지정 논의에 대해서는 "보훈부가 관리하는 추모공원 성격으로, 일반적인 기후부 소관 국립공원과는 다르다"고 선을 그었다.


산림청 이관 논의에 대해서는 "소속 문제를 단정적으로 말하는 것은 적절하지 않다"면서도 "산림은 가장 효과적인 탄소흡수원이며 기후부와 산림청이 긴밀히 협업하고 있다"고 설명했다. 또 김 장관은 기후변화로 식재 적기가 앞당겨지고 있다면서 "식목일을 3월로 앞당기는 방안도 전문가들과 논의 중"이라고 덧붙였다.


원전 주민수용성과 관련해서는 "고준위 폐기물 임시저장시설에 대한 주민지원금 중 절반을 직접지원으로 전환하는 제도를 도입했다"며 "기존 제도 역시 개선 여지를 검토하겠다"고 말했다. 신규 원전과 SMR 필요성에 대해서는 "12차 전기본에서 재생에너지·원전·가스의 최적 조합을 시뮬레이션해 검토하고, 그 과정 자체를 국민과 공유하겠다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김 장관은 "이재명 정부는 쟁점을 숨기지 않고 공개적으로 토론하는 방식을 택하고 있다"며 "12차 전기본 수립 과정에서도 전력요금, 원전, 재생에너지 문제를 최대한 국민 앞에 꺼내놓고 논의하겠다"고 말했다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기