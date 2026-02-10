강릉시, 임신·출산이 행복한 선택이 되도록 모자보건 지원 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

임신 준비 단계부터

출산 이후 맞춤형 지원

강원도 강릉시는 임신 준비 단계부터 출산 이후 영유아 건강관리까지 전 주기지원체계를 통해 임산부와 양육 가정의 부담을 실질적으로 덜어주는 모자보건 정책을 강화한다고 10일 밝혔다.

강릉시청 전경.

시는 임신 전·중·후 생애 주기에 맞춰 임신 사전 및 초기 건강관리, 출산 지원, 영유아 건강관리 등 단계별 맞춤형 모자보건 사업을 체계적으로 추진하고 있다.

우선, 임신 전 단계에서는 임신 사전건강관리 지원사업을 통해 임신 가임력 검사(AMH, 부인과 초음파/정액정밀검사)를 희망하는 20~49세 강릉시민에게 검사비를 지원한다. 여성은 최대 13만원, 남성은 최대 5만원까지 지원받을 수 있다.

난임부부 시술비 지원사업은 난임부부 출산당 25회까지 시술비를 지원하며, 최소 30만원에서 110만원까지 지원한다. 특히 올해부터는 시술비 지원 결정통지서 유효기간이 3개월에서 6개월로 연장돼 보다 여유 있게 시술을 준비할 수 있게 됐다.

출산 이후에는 산후조리비용 지원사업을 통해 신생아 출생일 기준 6개월 이상 강릉시에 거주 중인 산모에게 지역화폐로 최대 50만 원을 지원한다. 지난해에는 600명이 지원을 받아 출산 가정의 경제적 부담 완화와 산모의 건강한 산후 회복에 기여했다.

또한, 산모·신생아 건강관리 사업을 통해 출산 가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복을 돕고 신생아 돌봄서비스를 제공한다. 이와 함께 만 2세 미만의 영아를 둔 저소득층 가정에는 기저귀·조제분유 지원사업으로 기저귀 월 9만 원, 조제분유 월 11만원을 최대 24월간 지원한다. 올해 7월부터는 장애인 가구, 다자녀(2인 이상) 가구 지원 기준이 기준중위소득 80% 이하에서 100% 이하로 완화될 예정이다.

이 밖에도 영양플러스사업 대상자 선정기준을 건강보험료 납부액에서 소득·재산 조사 방식으로 변경해 형평성을 강화했으며, 선천성이상아와 미숙아 의료비 지원 한도가 상향돼 치료비 부담으로 어려움을 겪는 가정에 큰 도움이 될 전망이다.





김유영 건강증진과장은"임신 준비 단계부터 출산 이후 영유아 건강관리까지 전 주기에서 시민들이 체감할 수 있도록 임산부와 양육 가정의 부담을 덜어주는 실질적인 모자보건 정책을 지속적으로 추진하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

