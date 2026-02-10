풀무원, '미래사업부문' 출범…주방가전·펫푸드·푸드테크 육성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총괄CEO 직속 미래사업부문 신성장 SBU 신설

사내벤처 활성화로 사업 포트폴리오 다변화

풀무원이 미래 성장동력 확보를 위해 총괄 최고경영자(CEO) 직속 조직인 '미래사업부문 신성장 SBU(Strategic Business Unit)'를 신설했다.

풀무원은 서울 수서 본사에서 미래사업부문 출범식을 열고 신사업 발굴과 인공지능 전환(AX) 기반 혁신을 전담할 조직을 공식 출범시켰다고 10일 밝혔다. 출범식에는 이우봉 총괄CEO를 비롯해 각 사업부 대표와 임원, 미래사업부문 소속 임직원들이 참석했다.

이번 조직 신설은 이우봉 총괄CEO가 올해 신년사를 통해 예고한 조직 개편의 일환이다. 풀무원은 기존 '국내·해외식품제조유통부문'·'식품서비스유통부문'·'건강케어제조유통부문'에 더해 '미래사업부문'을 새롭게 신설하며, 총 5개 사업부문 체제로 재편했다.

9일 풀무원 수서 본사에서 열린 ‘미래사업부문 신성장 SBU’ 출범식에서 풀무원 이우봉 총괄CEO(사진)가 조직원들에게 출범사를 전하고 있다.

이우봉 총괄CEO는 출범사에서 "미래사업부문 출범은 단순히 하나의 조직이 새로 만들어진 것이 아니라, 그동안 풀무원이 쌓아온 고민과 준비, 그리고 도전의 의지를 하나의 이름 아래 모은 뜻깊은 출발"이라며 "기존의 틀을 넘어 새로운 가능성을 고민하고, 아직 답이 정해지지 않은 영역에 과감히 도전하는 조직으로서 중요한 역할을 하게 될 것"이라고 말했다.

이어 "새로운 시도에는 어려움과 불확실성이 따르지만, 그 과정에서의 경험과 시행착오 자체가 풀무원의 자산이 될 것"이라며 "미래사업부문이 마음껏 도전하고 성장해 나갈 수 있도록 회사와 경영진이 든든한 동반자로 함께하겠다"고 밝혔다.

미래사업부문은 미래 비즈니스 개발과 AX 기반 혁신을 통해 차세대 성장동력을 창출하는 핵심 조직이다. 약 60명 규모로 구성됐으며, 총괄CEO와의 직접 소통을 기반으로 한 애자일(Agile) 운영 체계를 통해 신속한 의사결정과 실행력을 강화한 것이 특징이다. 기존에 분산돼 있던 미래사업 관련 조직을 하나로 통합해 시너지와 속도를 높였다.

미래사업부문 산하에는 ▲리빙케어 ▲반려동물 ▲B2E ▲푸드테크 ▲투오(toO) 등 5개 사업부와 사내 벤처 프로그램 '피셀(P:Cell)'을 통해 출범한 Age-Tech 사업팀이 편제됐다. 신사업 발굴과 전략 실행을 지원하기 위해 '미래전략담당' 조직도 새로 신설했다.

리빙케어사업부는 식품 제조 노하우를 기반으로 한 '토탈 주방 솔루션' 가전 사업을 전개하고 있다. 지난해 핵심 제품군 집중과 채널 전략 강화를 통해 매출이 전년 대비 45% 성장했다. 올해는 스팀쿡 라인업 고도화와 음식물처리기, 김치냉장고 등 2세대 제품 출시를 통해 경쟁력을 높일 계획이다.

반려동물사업부는 펫푸드 브랜드 '풀무원아미오'를 중심으로 성장세를 이어가고 있다. 지난해 시장 정체 속에서도 매출을 전년 대비 35% 늘렸다. '펫 휴머니제이션' 트렌드에 맞춘 고부가가치 제품과 브랜드 경쟁력 강화에 나선다.

B2E사업부는 임직원 복지 플랫폼 '엠버십(embership)'을 기반으로 기업 복지 커머스 사업을 확대한다. 자사 제품 중심의 큐레이션을 강화하는 한편 외부 브랜드 입점을 늘리고, 기업·공공기관 대상 영업을 확대해 중장기 성장축으로 키운다는 전략이다.

푸드테크사업부는 지속가능한 식품 기술을 중심으로 성과를 가시화하고 있다. 지난해 해양수산부 김 육상양식 국가 연구개발 과제에 선정돼 350억원 규모의 정부 지원을 확보했으며, 새만금 테스트베드 구축과 어민 보급형 모델 개발을 추진 중이다. 로봇 기반 스마트팜 연구시설도 연내 완공을 목표로 하고 있다.





toO사업부는 신규 샘물 브랜드 '풀무원투오'를 중심으로 구독형 워터 라이프스타일 사업을 전개한다. 비닐 파우치 형태의 '투오 워터팩'과 전용 디스펜서를 통해 위생성과 공간 효율성을 높인 새로운 음용 방식을 제안하고 있다.





