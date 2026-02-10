[클릭 e종목]"대웅제약, 디지털 헬스케어로 포인트 이동…목표가 상향"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"전사 이익률 좌우할 정도"

목표가 24만원으로 14%↑

키움증권은 10일 대웅제약을 바라보는 포인트가 톡신에서 디지털 헬스케어로 바뀌었다고 분석하며 목표주가를 14% 상향한 24만원으로 올리고, 투자의견 '매수'를 유지했다.

신민수 키움증권 연구원은 "대웅제약 주가는 지난해 초까지 '펙수클루', '엔블로' 등 자체 개발 신약과 톡신 소송, 톡신 수출액 등에 밸류에이션이 결정되는 흐름이었다"며 "이제는 디지털 헬스케어를 빠르게 도입시켜주는 병원과 신기술 개발사 간의 교두보 역할을 수행하며 전사 이익률을 좌우할 정도로 영향력이 커졌다"고 바라봤다.

AD

지난해 4분기 대웅제약의 매출액은 3971억원, 영업이익 434억원으로 각각 시장 전망치를 2%씩 하회했다. 디지털 헬스케어 부문의 같은 분기 매출액은 146억원(전년 동기 대비 +63.3%)이었다. 올해 연간 매출액은 전년 대비 145.4% 오른 1250억으로 전망됐다. 신 연구원은 "환자 모니터링 솔루션 'thynC', 반지형 혈압 측정기 '카트비피', 연속 혈당측정기(CGMS) '프리스타일 리브레' 등을 영업하며 사업부가 빠르게 성장 중"이라고 했다.

위식도역류질환 치료제 펙수클루는 같은 분기 매출액 236억원(전년 동기 대비 -6.8%, 전분기 대비 +7.1%)을 기록했다. 신 연구원은 "사용량-약가 연동제 영향으로 외형이 지난해 2분기에 크게 줄었지만 이후로 분기 성장세가 연속 이어지고 있다"고 했다.





AD

보툴리눔 톡신 나보타는 같은 분기 매출액 579억원으로 전년 동기 대비, 전분기 대비 모두 증가했다. 지역적으로는 국내 100억원, 수출 479억원으로 분류됐다. 신 연구원은 "미국 파트너사가 가이던스를 하향 조정하며 성장률이 이전만큼 높게 지속되기는 어려울 것으로 전망한다"며 "대신 중동과 남미 등 새로운 지역으로 이를 상쇄할 수 있다"고 내다봤다. 올해 연간 매출액 전망치로는 2633억원을 제시했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>