SKAI인텔리전스, 피지컬 AI 기반 디지털 트윈 광고 제작 영역 자동차로 확대

코스닥 상장사 스카이월드와이드(SKAI)의 관계사이자 AI 기반 3D 콘텐츠 및 디지털 트윈 전문 기업 스카이인텔리전스가 자동차 마케팅 분야로 사업 영역을 확장하며 또 하나의 의미 있는 대표 사례를 확보했다고 10일 밝혔다.

스카이인텔리전스는 에프엘오토코리아(FL Auto Korea Company)의 올해 마케팅 콘텐츠 제작 대행사로 경쟁 비딩을 통해 최종 선정됐으며 이번 계약을 통해 연말까지 주요 차종을 중심으로 한 메인 캠페인 영상 및 이미지 콘텐츠 제작 전반을 담당하게 된다.

에프엘오토코리아는 포드세일즈서비스코리아의 새로운 사명으로 출범해, 정통 아메리칸 브랜드로서 포드(FORD), 링컨(LINCOLN) 차량을 국내 시장에 소개하며 본격적인 마케팅 확대에 나서고 있다.

이러한 가운데 스카이인텔리전스가 핵심 콘텐츠 제작 파트너로 선정된 것은 기술력과 상업적 실행 역량을 동시에 인정받은 결과로 풀이된다.

스카이인텔리전스는 로보틱 기반 3D 캡처, 생성형 AI, 물리 기반 렌더링 기술을 결합해 실제 촬영을 대체하거나 보완할 수 있는 수준의 콘텐츠를 구현해왔다. 이를 통해 촬영 제약이 큰 환경이나 다양한 버전의 소재가 필요한 캠페인에서도 효율성과 일관성을 동시에 확보해온 것이 강점으로 꼽힌다.

특히 복잡한 반사와 재질 표현이 중요한 제품군에서 높은 완성도를 축적해 왔으며, 이러한 기술적 기반이 자동차와 같은 고난도 비주얼 영역으로 확장되는 계기가 됐다.

그동안 스카이인텔리전스는 화장품, 패션, 식음료, 전자기기 등 다양한 소비재 산업에서 하이엔드 브랜드와 협업하며 기술력과 상업성을 동시에 입증해 왔다. 이번 자동차 캠페인 수주는 해당 역량이 특정 산업에 한정되지 않고, 고정밀 3D 구현과 브랜드 비주얼 완성도가 요구되는 산업 전반으로 확장 가능한 제작 인프라임을 보여주는 상징적인 확장 사례라는 평가다.

한동균 스카이인텔리전스 사업부장은 "자동차 광고는 로케이션 섭외와 촬영 허가, 차량 운송, 전문 드라이버 및 대규모 스태프 운영, 기상 변수와 안전 관리 등 실사 촬영에 수반되는 제약이 많아 비용과 시간이 크게 투입되는 분야"라며 "스카이인텔리전스는 광고 전문 크리에이터 팀이 프로젝트를 주도하고 AI 기반 3D 제작 방식을 결합해 이러한 물리적 한계를 줄이면서도 제작 효율은 높이고, 크리에이티브 표현의 범위는 더욱 확장하는 방식으로 이번 에프엘오토코리아 프로젝트를 성공적으로 수행해 나가겠다"고 밝혔다.





스카이인텔리전스는 향후에도 디지털 트윈과 생성형 AI를 결합한 콘텐츠 제작 방식을 고도화해, 브랜드가 필요로 하는 대규모 마케팅 자산을 보다 빠르고 정교하게 생산할 수 있는 환경을 지속 확대해 나갈 계획이다.





장효원 기자

