"어린 선수 꿈 걸렸다" 첫 메달 김상겸, '스노보드 평행대회전' 존속 호소

방제일기자

입력2026.02.10 08:37

고령화·기후 변화 이유로 종목 퇴출 가능성
선수들, SNS 통해 종목 유지 한 목소리

2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽에서 대한민국 선수단에 첫 메달을 안긴 스노보드 남자 평행대회전의 김상겸(37·하이원)이 종목 존폐 위기 속에서 의미 있는 메시지를 남겼다.


8일 (현지시간) 2026 밀라노·코르티나담페초 동계 올림픽 스노보드 남자 평행대회전에서 은메달을 차지한 김상겸은 메달리스트 기자회견에서 "우리 종목의 미래이자 어린 선수들의 꿈이 걸린 일"이라며 평행대회전의 올림픽 존속을 호소했다.

"어린 선수 꿈 걸렸다" 첫 메달 김상겸, '스노보드 평행대회전' 존속 호소 평행대회전은 스노보드를 타고 두 선수가 나란히 출발해 속도를 겨루는 알파인 종목이다. 개인 기록으로 순위를 가리던 방식이었던 이 종목은 1998년 나가노 동계 올림픽에서 처음 도입됐다. 연합뉴스
평행대회전은 스노보드를 타고 두 선수가 나란히 출발해 속도를 겨루는 알파인 종목이다. 개인 기록으로 순위를 가리던 방식이었던 이 종목은 1998년 나가노 동계 올림픽에서 처음 도입됐고, 2002년 솔트레이크시티 대회부터 평행 방식으로 치러졌다. 2014년 소치 대회에서는 평행대회전과 평행회전이 함께 열렸으나, 이후에는 평행대회전만 유지돼 왔다.


이 종목은 한국 설상 스포츠 역사에서도 상징성이 크다. 2018년 평창 동계 올림픽에서 이상호가 은메달을 따내 한국 설상 종목 사상 첫 올림픽 메달을 획득했고, 이번 대회에서는 김상겸이 다시 은메달을 보태 한국 스키·스노보드의 올림픽 메달을 모두 책임지게 됐다. 그러나 평행대회전은 현재 올림픽 퇴출 가능성이 거론되는 종목 중 하나다.

"어린 선수 꿈 걸렸다" 첫 메달 김상겸, '스노보드 평행대회전' 존속 호소 8일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승에 출전한 김상겸(왼쪽)이 오스트리아의 베냐민 카를과 질주하고 있다. 연합뉴스

국제올림픽위원회(국제올림픽위원회·IOC)가 올림픽의 지속 가능성과 흥행을 고려해 종목 전반을 재검토하는 과정서 기후 변화로 인한 설원 확보 문제와 젊은 층 수요 감소, 상대적으로 고령 선수들의 강세 등이 이유로 언급하고 있다. 실제로 이번 대회 남자부 금메달리스트인 베냐민 카를(오스트리아)은 40세였고, 현재 월드컵 랭킹 선두를 달리는 롤란드 피슈날러(이탈리아)는 45세다. 경험과 노련미가 중요한 종목 특성상 '마흔 전성기'라는 말이 나올 정도다.


이 가운데, 이에 선수들은 평행대회전이 올림픽의 미래와 어긋나지 않는 종목이라는 점을 강조하고 있다. 남녀 선수가 고르게 참가해 성평등에 부합하고, 슬로프와 출발선·결승선, 게이트만 있으면 경기가 가능해 비용 부담도 크지 않다는 이유에서다. 또한 월드컵 등 국제 대회에서 꾸준히 열리며 팬층을 유지하고 있다는 점도 장점으로 꼽힌다.

"어린 선수 꿈 걸렸다" 첫 메달 김상겸, '스노보드 평행대회전' 존속 호소 일(현지시간) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026 밀라노-코르티나담페초 동계올림픽 스노보드 남자 평행 대회전 결승에 출전한 김상겸이 은메달을 확정 지은 뒤 금메달의 오스트리아 베냐민 카를과 포옹하고 있다. 연합뉴스

선수들은 올림픽 개막 전부터 소셜미디어에 '#keepPGSolympic' 해시태그를 달아 평행대회전의 올림픽 유지를 촉구하는 캠페인에 나섰다. 카를은 "경기 후 국제스키연맹(국제스키연맹) 관계자들과 이야기를 나눴는데 IOC와 매우 긍정적인 대화를 했다고 들었다"며 "개인적으로는 90% 확률로 종목이 유지될 것이라고 본다"고 말했다.


여자부 최고 스타로 꼽히는 에스터 레데츠카(체코) 역시 "이번 대회에서 우리가 올림픽에 남을 자격이 있다는 걸 보여줬다고 생각한다"며 "젊은 선수들의 기회를 빼앗지 않았으면 한다"고 밝혔다.


일용직 막노동을 하면서도 꿈을 포기하지 않았던 김상겸은 37세에 생애 첫 올림픽 메달을 따냈다. 그는 "이 종목은 제 개인의 문제가 아니라 후배 선수들과 스노보드의 미래가 달린 일"이라며 "평행대회전이 계속 이어지길 바란다"고 거듭 강조했다. 평행대회전이 2030년 프랑스 알프스에서 열릴 차기 동계 올림픽에서도 유지될지는 아직 확정되지 않았다. IOC의 최종 판단과 국제 연맹, 선수들의 설득 작업에 관심이 쏠리고 있다.




방제일 기자 zeilism@asiae.co.kr
