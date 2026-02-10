원주시, '문화선도산단' 공모 도전…K-푸드·헬스케어 융합 거점 조성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

원주시, 산업통상부 ‘문화선도산단’ 공모 도전

일하는 공간 넘어 문화와 삶이 공존하는 산업단지로 전환

산업단지의 공간적 잠재력 극대화

강원도 원주시는 산업통상부가 지난해 12월 발표한 '문화를 담은 산업단지 조성계획'의 일환으로 추진되는 '문화선도산단 선정 공모'에 지난 6일 도전장을 제출했다.

원주시, 산업통상부 ‘문화선도산단’ 공모 도전. 원주시 제공

이번 공모 사업은 산업단지의 이미지 개선과 산단 내 문화시설 확대, 문화 콘텐츠 지원, 제조·문화 융합 확산 등 4대 추진 전략을 중심으로, 지역과 민간이 주도해 창의성과 자율성을 발휘하는 산업단지 조성을 추진한다.

원주시는 산업단지가 지역경제의 핵심 거점임에도 불구하고 문화·여가·휴식 인프라가 현저히 부족하다는 점에 주목했다. 이에 최근 글로벌 식품기업으로 주목받고 있는 삼양식품이 입주한 우산일반산업단지와, 숙련된 전기·기계 기술을 기반으로 첨단 헬스케어 기업들이 집적된 태장농공단지를 대상으로 이번 공모에 참여했다.

이를 통해 문화·복지·환경 요소를 산업단지에 접목해 신성장 동력으로 재전환하고, 새로운 산업·문화 거점으로 도약함으로써 청년과 근로자가 머무르며 지역과 함께 성장하는 공간으로 변화시키는 것을 목표로 하고 있다.

특히 세계적 식품산업을 중심으로 스마트 기술과 헬스케어 산업이 결합한, 일·문화·체험이 공존하는 청년 중심의 산업·문화 융합형 문화선도산단 조성을 지향하고 있다.

이번 공모를 통해 원주시는 ▲K-Food를 핵심 테마로 글로벌 랜드마크 조성 ▲청년이 행복하게 일할 수 있는 스마트·웰니스 일터 조성 ▲문화 콘텐츠와 연계한 산업단지 활성화 프로그램 운영 등을 중점적으로 추진할 계획이다.

한편 원주시는 산업단지 고도화와 신성장 기반 마련을 위해 다양한 노력을 지속해 왔다. 그간 ▲국립강원전문과학관 설립 ▲강원 원주 그린스타트업타운 조성 ▲청년지원센터 운영 ▲원주시립미술관 건립 등 하드웨어 구축을 지원해 왔으며 ▲원주라면페스타 ▲원주만두축제 ▲주말야시장 ▲하이볼축제 ▲치맥축제 ▲원주사이언스페스티벌 등 다양한 문화 콘텐츠도 지속적으로 운영하고 있다.

원주시는 문화선도산단 조성을 통해 청년 친화적인 근무 환경을 조성하고, 기업 만족도와 정주 여건을 함께 개선해 나간다는 방침이다. 또한 산업단지와 인근 지역 간의 물리적·정서적 단절을 해소하고, 지역 주민과 상생하는 산업단지 모델을 구축할 계획이다.





원강수 시장은 "이번 문화선도산단 공모는 산업단지의 미래 경쟁력을 좌우할 중요한 기회"라며 "원주만의 특색 있는 문화자원과 산업 인프라를 결합해 산업단지 혁신의 모범사례를 만들고, 전국적으로 확산이 가능한 선도 모델을 구축할 수 있도록 아낌없는 행정적 지원과 노력을 다하겠다"고 말했다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

