강원도, 설 명절 성수식품 안전성 검사 ‘모두 적합’

산가·식용색소·중금속·잔류농약·식중독균 등 안전성 검사 완료

강원특별자치도 보건환경연구원(원장 신인철, 이하 '연구원')은 설 명절을 앞두고 도내 식품 제조·유통·판매업체를 대상으로 실시한 합동점검 과정에서 수거한 성수식품에 대해 유해물질과 식중독균 안전성 검사를 실시한 결과, 모든 제품이 기준에 적합한 것으로 확인됐다고 10일 밝혔다.

강원특별자치도청 전경. 강원특별자치도 제공

이번 안전성 검사는 1월 21일부터 2월 2일까지 설 명절 기간 소비가 증가할 것으로 예상되는 가공식품, 제수용 조리식품, 농수산물 등 총 77건을 대상으로 실시됐다.

주요 검사 항목은 산가, 허용 외 타르색소, 보존료, 중금속, 잔류농약, 잔류 동물용 의약품, 위생지표균, 식중독균 등이며, 검사 결과 전 항목이 안전 기준을 충족한 것으로 확인됐다.





신인철 보건환경연구원장은 "민족 최대 명절인 설을 맞아 도민들이 가족과 함께 안심하고 음식을 즐길 수 있도록 명절 다소비 식품에 대한 안전성 검사를 사전에 실시하고 있다"며 "앞으로도 선제적인 유통식품 유해성분 검사와 결과 공개를 통해 도민이 안심하고 식품을 소비할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

