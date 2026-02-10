GS칼텍스, 뉴에너지 부문 2년 연속 '가장 존경받는 기업'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

에너지 전환·탄소 감축 성과로 2년 연속 1위

저탄소 신사업 확대 성과 인정

뉴에너지 부문 신설 이후 연속 정상

GS칼텍스가 한국능률협회컨설팅이 주관하는 '한국에서 가장 존경받는 기업' 조사에서 뉴에너지(New Energy) 부문 1위로 선정됐다고 10일 밝혔다. 지난해 신설된 뉴에너지 부문 2년 연속 1위 기록이다.

허세홍 GS칼텍스 대표이사 부회장. GS칼텍스 제공

'한국에서 가장 존경받는 기업' 조사는 혁신능력과 주주가치, 직원가치, 고객가치, 사회가치, 이미지가치 등을 종합 평가해 산업별 1위 기업을 선정하는 조사로, 2004년 시작해 올해로 23회를 맞았다. 뉴에너지 부문은 에너지 전환과 탄소 감축 기조에 따라 지난해 처음 도입됐다.

GS칼텍스는 저탄소 신사업을 지속적으로 확대하며 에너지 전환과 탄소 감축에 선제적으로 대응해 온 점을 인정받았다. 허세홍 부회장은 "저탄소 산업으로의 전환은 피할 수 없는 과제"라며 "지속가능하고 수익성 있는 성장을 통해 존경받는 100년 기업으로 도약하겠다"고 밝혔다.

GS칼텍스는 기존 정유·석유화학 사업을 기반으로 수소, 탄소포집·저장(CCS), 폐플라스틱 재활용, 무탄소 스팀과 재생에너지, 바이오 연료 등 저탄소 신사업을 추진하고 있다. 청정수소 밸류체인 구축과 여수 CCUS 클러스터 조성, 폐플라스틱 재활용을 통한 자원순환형 제품 생산이 대표적이다.





또한 무탄소 스팀 도입과 태양광 발전 전력 PPA 계약을 통해 공정 내 탄소 배출 감축을 추진하고 있으며, 바이오항공유(SAF)를 포함한 바이오 연료 사업을 확대해 국내외 항공사와 글로벌 시장에 공급하고 있다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

