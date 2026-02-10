장근석·선재 스님 출연…설 특집 '밥상의 발견' 한식문화 조명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문체부 '한국의 멋 콘텐츠' 첫 결과물

장·사찰음식·제철 해산물로 풀어낸 한식문화

2월 10~24일 MBC 방송

문화체육관광부는 한국공예·디자인문화진흥원과 함께 한식문화 3부작 다큐멘터리 '밥상의 발견'을 제작해 설 특집 프로그램으로 방송한다고 10일 밝혔다.

'밥상의 발견'은 문체부가 추진하는 '한국의 멋 콘텐츠' 사업의 첫 번째 결과물로, 전통문화의 가치와 의미를 방송 영상 콘텐츠로 제작·송출하는 사업의 일환이다. 올해는 전 세계적으로 높아진 한식에 대한 관심을 반영해 '한식문화'를 주제로 선정했다.

프로그램은 조리법과 재료 소개를 넘어, 밥상에 담긴 정성과 지혜, 음식을 대하는 선조들의 철학을 조명하며 한식문화 전반을 다룬다. '시간과 정성을 더하고(+), 몸에 나쁜 것을 빼며(-), 낭비 없는 식문화(0)'라는 키워드를 통해 한식의 특징을 풀어낸다.

'밥상의 발견'은 이날 오후 9시 첫 방송을 시작으로 24일까지 매주 화요일 문화방송(MBC)에서 3주간 방송된다. 배우 장근석이 진행을 맡았으며, 사찰음식 명장 선재 스님을 비롯해 윤남노, 파브리, 데이비드 리 등 요리 전문가들이 출연한다. 빌리의 츠키, 우주소녀 다영 등 케이팝 가수들도 참여해 다양한 요리를 선보인다. 곽재식 교수, 김용호 옹기장 등 각 분야 전문가들도 함께해 한식문화를 다각도로 탐구한다.

회차별로는 ▲1부 '화려하게 더하는 정성, +(더하기)의 식문화'에서 한국의 장(醬)문화를 ▲2부 '비로소 덜어낸 완벽, -(빼기)의 식문화'에서 사찰음식 문화를 ▲3부 '자연과 시간의 조응, 0(제로)의 식문화'에서 제철 해산물을 활용한 자연주의 한식 문화를 소개한다.

문체부와 공진원은 국내외 다양한 플랫폼을 통해 프로그램을 송출할 계획이다. 국내에서는 온라인동영상서비스(OTT) 웨이브(Wavve)를 통해 제공되며, 해외에서는 MBC 아메리카, 다이렉TV, 아리랑TV, 코코와(KOCOWA) 등을 통해 전 세계 시청자들에게 선보인다.





이정미 문체부 문화정책관은 "전통과 현대를 아우르는 흥미로운 이야기로 한식문화의 가치를 알리고자 한다"며 "이번 프로그램을 계기로 한식에 대한 관심이 한국 전통문화 전반으로 확장되길 기대한다"고 말했다.





김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr

