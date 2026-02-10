개인정보 분쟁조정위, 쿠팡 집단 분쟁조정 2건 개시 의결

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

집단조정 1676명 신청…일반조정도 866명

정부가 쿠팡의 개인정보 유출 사고로 피해를 입은 이용자들을 위한 집단 분쟁조정 절차를 개시했다.

개인정보 분쟁조정위원회는 전날인 9일 분쟁조정위 전체회의를 개최하고 쿠팡을 상대로 신청한 집단 분쟁조정 2건에 대한 개시를 의결했다고 10일 밝혔다.

쿠팡에서 3000만 건이 넘는 대규모 개인정보 유출 사고가 발생했다. 이는 경제활동인구 2969만 명을 넘어서는 규모로 역대 최악의 유출사고이다. 사진은 1일 쿠팡 본사. 2025.12.01 윤동주 기자

쿠팡을 상대로 하는 집단 분쟁조정 신청은 지난해 12월11일 고모씨 등 50명이 먼저 냈다. 이어 같은 달 23일 김모씨 등 1626명이 추가 제출해 총 1676명이 참여했다. 이외 조모씨 등 866명도 일반 분쟁조정을 신청했다.

다만, 분쟁조정위는 개인정보보호위원회가 쿠팡의 개인정보 유출에 대해 조사 중인 만큼 분쟁조정위 운영세칙에 따라 개인정보위의 처분절차가 종료될 때까지 조정을 일시 정지하기로 했다.

이에 따라 집단분쟁조정 개시 공고와 당사자 추가 참가 모집은 개인정보위의 조사 처분결과가 나온 직후 진행하게 된다.

강영수 분쟁조정위원장은 "개인정보 보호의 중요성을 엄중히 인식하고 실질적으로 피해를 구제할 수 있도록 최선을 다하겠다"라고 밝혔다.





조정이 일시 정지됐더라도 쿠팡 관련 분쟁의 조정을 희망한다면 분쟁조정위 홈페이지와 서면, 우편 등을 통해 신청할 수 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

