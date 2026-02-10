[클릭 e종목]"iM금융, 실적 턴어라운드·주주환원↑"

투자의견 매수

목표주가 2만2500원 상향

iM금융지주가 실적 부진에서 벗어나 안정적인 이익 증가 기반을 다지고 있다는 분석이 나온다.

김은갑 키움증권 연구원은 10일 iM금융지주에 대한 투자의견 매수를 유지하고 목표주가를 1만9000원에서 2만2500원으로 상향조정한다고 밝혔다. 김 연구원은 iM금융 실적이 추가적으로 개선될 것으로 전망했다. 그는 "지난해 연결순이익은 4439억원으로 전년 대비 107% 증가했다"며 "부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 등 충당금비용으로 악화했던 실적이 정상화되며 높은 이익증가율을 보였으며 충당금비용은 54% 감소했다"고 설명했다.

AD

계열사 실적도 나아졌다. 김 연구원은 "2024년 실적부진의 원인이었던 iM증권이 흑자전환했고, iM캐피탈 순이익이 61% 증가했다"며 "증권과 캐피탈은 충당금비용이 감소했으며 캐피탈의 경우 추가로 자산이 29% 성장한 결과다"고 강조했다. 그는 내년 iM금융 순이익을 지난해보다 5.5% 증가한 4681억원으로 전망했다.





AD

올해 주주환원율은 지난해보다 높을 것으로 예상했다. 김 연구원은 "지난해 600억원의 자기주식 소각을 통해 유통 주식 수 약 5%가 감소했고 올해는 자기주식 매입소각 규모가 증가할 전망"이라며 "올해 상반기 4000억원 자기주식 매입을 발표했고 내년 주주환원율은 지난해 38.8%보다 높은 43%로 전망한다"고 말했다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>