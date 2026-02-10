성남시, 설 연휴 종합대책 가동…25개 대책반 607명 비상근무

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

성남시, 설 연휴 종합대책 시행

"안전하고 편안한 명절 보내세요"

전통시장 주차장 등 216곳 무료 개방

경기 성남시(시장 신상진)는 시민이 안전하고 편안한 명절을 보낼 수 있도록 '설 연휴 종합대책'을 마련해 시행한다고 10일 밝혔다.

성남시청 전경. 성남시 제공

AD

시는 설 연휴 기간인 2월 14일부터 18일까지 닷새간 안전, 교통, 편의, 방역, 물가, 나눔, 공직기강 확립 등 7개 분야에 25개 대책반을 편성 운영한다. 이 기간, 607명이 상황 근무를 한다.

안전 분야는 24시간 재난 재해 대책 상황반을 운영해 각종 사건과 사고에 대비한다.

전통시장과 대형 할인점 등 다중이용시설 41곳과 도로·시설물에 대한 안전관리 상태도 점검한다.

이와 함께 지역 내 업소를 대상으로 농·축·수산물 원산지 표시 여부를 점검해 먹거리 안전관리를 강화한다.

교통 분야는 교통대책본부를 운영해 성묘객과 귀성객 이동 시간대에 21개 노선의 시내버스를 집중적으로 배차한다.

주차 불편 최소화를 위해선 학교와 공영주차장 216곳, 2만3217면을 무료 개방한다.

편의 분야는 청소 대책 종합 상황실을 운영해 쓰레기 비상 수거 체계를 구축한다.

에너지 수급 대책반도 운영해 연료 공급을 안정화하고, 가스·전기·유류 사고에 대비한다.

응급환자 발생을 대비해 수정·중원·분당구 보건소는 연휴 기간 운영하는 병의원과 약국을 지정하고, 지역 내 9곳 응급의료기관을 중심으로 24시간 진료 체제를 유지한다.

방역 분야는 3개 구 보건소별 24시간 비상 방역 연락 체계를 유지하고, 수인성, 식품 매개 감염병 발생 여부를 모니터링한다.

물가 분야는 불공정한 상거래 행위를 지도·단속해 설 명절 주요 성수품 가격을 관리하고, 건전한 유통 거래 질서 확립에 나선다.

나눔 분야는 시·구·동 54곳에 설치한 설 명절 서로 사랑 나누기 지원 창구를 통해 후원받은 성품을 저소득층에 전달하는 등 따뜻한 명절 분위기 조성에 힘쓴다.





AD

시는 성남시청 홈페이지 첫 화면 상단에 설 연휴 기간에 운영하는 당직 병원·약국 정보, 무료 개방 주차장, 일자별 생활폐기물 수거일 등 세부 정보를 게시해 놨다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>