경기도, 올해 'RE100 소득마을' 200곳 조성

경기도가 '경기 RE100 소득 마을' 조성 사업을 추진한다.

경기도는 2030년까지 경기도에 총 2000개 RE100 소득 마을을 조성한다는 장기 목표를 세우고, 올해 200개 마을 지원을 위해 참여자를 모집한다.

이번 사업은 태양광 발전을 통해 얻은 수익을 주민에게 '햇빛소득'이나 '마을 기금' 또는 '전기료 절감' 형태로 환원하는 것이 핵심이다. 경기도는 중앙정부 정책의 성공적 안착을 돕기 위해 올해 128억원의 도비 예산을 투입한다.

지원 대상은 도시가스 미공급 지역 등 에너지 취약 마을과 아파트 단지다.

마을형은 설치비의 70%(도 30%, 시군 40%), 아파트는 옥상 태양광 설치비의 60%(도·시군 각 30%)를 각각 지원한다.

마을 단위 태양광 사업은 주민합의, 인허가, 부지발굴 등 복잡한 사전 절차로 인해 실제 추진까지 보통 1년 이상의 시간이 소요되는 경우가 많다.

경기도는 이러한 현장의 병목 현상을 해결하기 위해 경기환경에너지진흥원을 통한 '원스톱 지원 체계'를 가동한다. 공공기관이 행정 절차 전반을 밀착 지원함으로써 사업 기간을 획기적으로 단축하고, 정부와 협력해 마을 내 국공유지를 태양광 발전 부지로 적극 활용할 수 있도록 뒷받침할 계획이다.

실제 사례인 포천 마치미 마을은 가구당 출자를 통해 발전소를 건립하고 월평균 20만원 이상의 햇빛소득을 받고 있다.

지난해 시범사업으로 옥상 태양광 120kW를 설치한 수원과 평택의 아파트는 연간 약 3000만원의 공용전기 요금 절감 효과를 낼 것으로 전망된다.

경기도는 지난달 15일 사전 설명회에 이어 26일 200명 이상의 시군 관계자와 사업자들이 참여한 가운데 본 설명회를 진행했다.





차성수 경기도 기후환경에너지국장은 "햇빛소득 마을의 성공모델을 경기도가 앞장서서 조기 확산하겠다"며 "경기도형 햇빛소득 마을인 '경기 RE100 소득 마을' 사업에 시군과 경기도민의 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

