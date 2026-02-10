경기도서관, 11일 '이용자 자치협의회' 첫 회의…공존 규칙 논의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도서관이 11일 '이용자 자치협의회'를 발족하고, 첫 회의를 갖는다.

공공도서관은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 공간이지만, 열람·학습·휴식·소통 등 서로 다른 이용 방식이 한 공간에 공존하면서 갈등이 발생하기도 한다.

경기도서관은 이러한 문제를 행정적 통제나 규제가 아닌, 이용자 간 합의와 존중을 바탕으로 해결하기 위해 자치협의회를 구성했다.

자치협의회는 지난 1월 공개 모집을 통해 선발된 도민 30명으로 구성됐다.

10대부터 고령층까지 다양한 연령대가 참여했다.

경기도서관 전경

협의회는 ▲도서 열람과 개인 작업 중심의 '집중(Focus)' ▲소통과 문화 활동 중심의 '교류(Social)' ▲가족 단위 이용자를 대표하는 '동행(Together)' ▲편안한 휴식을 선호하는 '휴식(Rest)' 등 4개 분야로 나뉜다.

경기도서관은 첫 협의회 회의에서 '경기도서관 공존 규칙' 제정을 위한 논의를 진행한다. 참여 도민들은 시범 운영 기간 중 겪은 사례와 이용 경험을 공유하고, 실제 도서관에서 적용할 수 있는 구체적인 이용 에티켓과 기준을 직접 제안한다.

이와 함께 자치협의회의 지속적인 운영 방식과 도민 공감대 확산을 위한 홍보 방안에 대해서도 의견을 나눈다.

회의를 통해 도출된 제안과 규칙은 검토를 거쳐 경기도서관 운영 지침과 이용 문화 정책에 우선 반영된다.





윤명희 경기도서관장은 "이번 자치협의회는 도민이 도서관 이용 문화를 직접 만들어 가는 첫 시도"라며 "경기도서관이 책을 읽는 공간을 넘어, 도민의 목소리로 완성되는 진정한 의미의 공공 플랫폼으로 거듭날 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

