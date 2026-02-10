휴대성 높이고 구성은 알차게…롯데마트, '핸드캐리' 선물세트

경량 과일·손잡이 보냉백 수산 선물세트 등

신선 품목 전년比 2배 이상 확대

1+1 혜택·최대 50% 할인 등 가성비↑

롯데마트는 설 연휴를 앞두고 휴대성과 실용성을 앞세운 '핸드캐리(Hand-Carry)'형 선물세트를 선보인다고 10일 밝혔다.

핸드캐리형 선물세트는 무거운 대용량 선물세트 대신 매장에서 직접 구매해 들고 갈 수 있을 정도로 가볍게 구성한 것이 특징이다. 지난해에는 저용량 과일, 김, 견과류 등 3만원 미만의 가볍고 실용적인 선물세트 판매량이 설 직전 일주일간 전체 선물세트 판매량의 50%를 차지할 정도로 좋은 반응을 얻었다. 이에 롯데마트는 올해 과일과 수산 등 신선 핸드캐리형 선물세트 품목 수를 지난해보다 2배 이상 확대했다.

롯데마트 설 핸드캐리형 선물세트. 롯데마트 제공

AD

과일 핸드캐리형 선물세트는 국산 및 수입과일을 함께 담아 지난해 추석 인기를 끌었던 '정성담은 혼합과일' 세트의 용량을 기존 4㎏에서 3㎏으로 낮춰 핸드캐리형으로 제작했다. 5종과 11종에 이어 8종 세트를 추가해 고객 선택지를 넓혔고, 가격은 모두 3만9900원으로 책정했다. 또 2만9900원에 판매하는 '페루산 애플망고(6입/박스)'는 기존 선물세트에서 핸드캐리형 박스 상품으로 추가 제작해 판매한다.

수산 핸드캐리형 선물세트는 이색 패키징과 가성비(가격 대비 성능)를 모두 갖춘 상품으로 선보인다. 국산 문어 2㎏을 담은 '국산 큰 문어 한마리 선물세트'는 문어 캐릭터가 그려진 손잡이 보랭백이 함께 제공되며 엘포인트 회원가 8만9600원이다. 항공직송의 파타고니아 생연어와 각종 소스를 1개의 박스로 제작한 '파타고니아 생연어 선물 세트'와 생연어에 훈제연어까지 더해진 '파타고니아 생연어 콤보(Combo) 세트'는 엘포인트 회원가로 각각 3만4900원과 5만4900원에 판매한다. 가성비 수산 핸드캐리형 선물세트인 '동원 양반 들기름세트'와 'CJ 비비고 토종김 5호'는 각각 9900원에 판매하며 10개 구매 시 1개 추가 증정 혜택을 제공한다.

견과류 선물세트도 가성비와 이동 편의성을 극대화했다. 매해 명절 견과 세트 판매량 1~2위를 기록해온 '매일견과 하루한줌 80봉'과 '데일리넛츠 하루한봉 80봉'을 각각 2만9900원에 판매한다. 보틀형 견과 선물세트인 '명작 견과&건과일 10종'은 프리미엄 견과와 건과일을 3만9900원에 만날 수 있다. 이들 상품은 손잡이가 달린 전용 패키지를 적용해 장거리 귀성길 이동 부담을 줄였고 상온 보관이 가능하다. 이 밖에 가공식품과 일상용품도 1+1 행사와 최대 50% 할인 등의 혜택을 담은 핸드캐리형 세트로 구성했다.





AD

신은정 롯데마트·슈퍼 상품전략팀장은 "설 연휴가 다가오면서 선물을 준비하는 고객들이 귀성길에 가볍고 실속 있는 선물을 들고 갈 수 있도록 이번 핸드캐리형 선물세트를 마련했다"며 "휴대성을 높인 전용 패키지와 1만~3만원대의 합리적인 가격대를 통해 막바지 명절 선물을 준비하는 고객들의 부담을 덜어줄 것으로 기대한다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>