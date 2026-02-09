박완수 경남지사 "주민투표 통한 경남·부산 행정통합, 일관성 있게 흔들림 없이"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"절차적 정당성과 위상, 자치권을 확보하는 방향으로 부산과의 행정통합을 흔들림 없이 일관성 있게 추진해 나가자."

박완수 경남도지사가 9일 도청 확대간부회의를 이끌며 경남·부산 행정통합 추진 원칙 고수를 재차 강조했다.

박 도지사는 "최근 광역 행정통합을 추진하는 대구·경북, 대전·충남 등이 요구한 권한을 중앙정부가 수용하지 않는 상황에서 주민투표 요구가 지역마다 빗발치고 있다"라고 했다.

이어 "우리 경남도가 부산과의 통합을 위해 원칙적으로 내걸었던 것이 아주 정당하고 적합하며 적절했다는 것이 다른 지역 사례에서 나타났다"라고 진단했다.

박 지사는 "절차적 정당성을 확보하지 않고 위상과 자치권 확보가 없는 통합은 사실상 큰 의미가 없다"며 "지역마다 기본권이 들쑥날쑥하고 자치단체 위상이나 자치권 자체가 차이가 나는 건 있을 수 없기에 통합 기본법 제정과 주민투표를 통한 정당성 확보를 요구했던 것"이라고 설명했다.

그러면서 "우리 도는 부산시와 협의한 대로 행정통합을 일관성 있게 추진해 가야 한다"고 강조했다.

앞서 경남과 부산은 2024년 11월 공동위원장 2명을 포함한 총 30명의 위원으로 구성된 행정통합공론화위원회를 출범하고 회의와 권역별 토론회, 찾아가는 설명회 등을 시행하며 행정통합 필요성과 균형발전 전략 등을 경남도민과 부산시민에게 알렸다.

이후 지난해 12월 23일부터 29일까지 만 18세 이상 부산·경남 시·도민 총 4047명을 대상으로 시행한 여론조사에서 행정통합에 찬성한다는 응답이 부산 55.5％, 경남 51.7％, 도합 53.3％로 절반 이상을 차지했다.





이에 지난달 말 박 도지사와 박형준 부산시장은 통합자치단체의 권한과 책임, 위상, 명칭, 청사 위치 등 행정통합 필수 내용을 담은 특별법안을 마련하고 올해 주민투표를 거쳐, 2028년 총선 때 통합자치단체장을 선출하는 행정통합 기본구상안을 제시했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

