월 91유로 교통권을 4유로로…대중교통 이용료 착각한 파리시장 후보 논란

PSG 소속 축구선수 이름도 말 못해

프랑스 파리 시장 선거에 출마한 한 극우 진영 후보가 파리 대중교통 이용료를 잘못 말했다가 누리꾼들로부터 거센 비판을 받았다.

프랑스 극우 정당 르콩케트의 파리 시장 후보 사라 크나포(32) 유럽의회 의원은 8일(현지시간) 저녁 BFM TV에 출연해 진행자에게 파리 지역 교통카드 '나비고' 요금에 대한 질문을 받았다. 그는 나비고 한 달 정액권 금액을 묻는 질문에 "연간 52유로(약 9만원)"라고 답했다. 크나포 후보의 답변대로라면 월 이용료가 약 4유로(약 7000원)에 불과한 셈이다.

그러나 올해 1월1일부터 인상된 나비고 교통카드의 월간 정액권은 90.80유로(약 15만원)다. 연간권은 크나포 후보가 말한 52유로의 약 20배인 998.80유로(약 173만원)다.

프랑스 파리 시장 선거에 출마한 사라 크나포. AFP연합뉴스

크나포 후보는 이어 진행자가 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG) 소속 선수 세 명의 이름을 말해달라고 요청하자 한 명도 답하지 못하는 등 난처한 모습을 보였다. 이날 PSG와 마르세유의 경기 관람 일정이 있었음에도 선수 이름을 떠올리지 못한 것이다.

논란이 커지자 크나포 후보는 이후 사회관계망서비스(SNS)에 영상을 올리고 자신이 "큰 말실수를 했다"고 변명했다. 자신이 말한 나비고 금액은 고용주에게 나비고 요금의 절반을 지원받는 직장인을 기준으로 한 금액이라며 "나는 근로자가 아니어서 그런 혜택을 받지 못하는 사람들을 미처 생각하지 못했다"고 주장했다.

또 이날 PSG 경기를 관람한 모습도 영상으로 촬영해 올리기도 했다. 영상 말미에 그는 자신의 휴대전화로 PSG 선발 명단을 확인하고는 "선수 이름을 복습 중"이라고 말했다.





크나포 후보의 실언에 경쟁 정당들에선 비판의 목소리가 이어졌다. 경쟁 정당들은 "파리 시민들의 일상에 대한 무지", "파리 시장 후보 자격이 없다", "극우 부르주아" 등의 비판을 했고, 누리꾼들도 "연간 52유로? 어느 행성 이야기냐", "이 사람은 대중교통을 안 타나? 파리에서 어떻게 이동하는 거냐" 등의 반응을 보였다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

