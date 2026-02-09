金총리, 나주 아프리카돼지열병 발생에 "방역 조치 추진"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"역학 조사 통해 발생 경위 철저히 조사"

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다.

김민석 국무총리는 9일 전라남도 나주의 한 돼지농장에서 발생한 아프리카돼지열병(ASF)과 관련해 방역 조치를 차질 없이 이행하라고 긴급 지시를 내렸다.

총리실에 따르면 김 총리는 이날 ASF 발생 상황을 보고받은 뒤 농림축산식품부에 "발생 농장 등에 대한 출입 통제, 살처분, 일시이동 중지 및 집중 소독 등 긴급행동지침(SOP)에 따른 방역 조치를 차질 없이 추진하라"며 "역학 조사를 통해 발생 경위를 철저히 조사하라"고 지시했다.

또 "기후에너지환경부는 발생농장 일대의 울타리 점검 및 야생 멧돼지 폐사체 수색과 포획 활동에 만전을 기하라"며 "관계 부처와 지방정부, 관계기관은 신속한 살처분, 정밀검사 집중소독 등 방역 조치 이행에 적극 협조하라"고 강조했다.

양돈농가에는 양돈농장 종사자 간 모임·행사 금지와 오염 우려 물품 반입금지 등 행정명령을 철저히 준수하고 기본 방역 수칙을 철저히 지킬 것을 당부했다.





김 총리는 "설 명절이 다가옴에 따라 고향을 방문하는 사람과 차량의 이동 증가가 예상되는 만큼 농장과 위험 지역의 소독 및 사람과 차량의 출입 통제 등 차단 방역을 철저히 해 달라"고 주문했다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

