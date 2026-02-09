강재홍 화순군의원 "학생복지는 미래 투자…졸업앨범비 지원해야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

더불어민주당 강재홍 화순군의회 의원은 제278회 화순군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 지역 학생들의 복지정책에 대해 설명하고 있다. 화순군의회 제공

AD

더불어민주당 강재홍 화순군의회 의원은 9일 제278회 화순군의회 임시회 제2차 본회의 5분 자유발언을 통해 화순군 학생·청소년 복지 정책의 성과와 과제를 점검하고, 졸업앨범비 지원의 조속한 시행을 촉구했다.

강 의원은 "학생과 청소년 복지 정책을 뒷받침하기 위해 '화순군 학생복지 지원 조례'와 '청소년 꿈키움 바우처 지원 조례'를 대표 발의했다"며 "교복비 지원 등 학생복지 정책의 제도적 기반을 마련해 왔다"고 밝혔다.

그러면서 "이 조례를 토대로 교복비 지원사업이 일원화됐으며, 올해 본예산에 청소년 글로벌 문화체험 사업 1억 원과 해외 역사문화체험 운영 지원 4,000만 원이 반영됐다"고 설명했다.

강 의원은 다만 "이러한 성과들이 일회성 행사에 그치지 않기 위해서는 참가자 선발의 투명성과 공정성이 확보돼야 한다"며 "학생과 학부모, 교육 전문가의 의견을 반영한 수요자 중심 프로그램 운영이 필요하다"고 지적했다.

졸업앨범비 지원과 관련해서는 "조례에 명시돼 있음에도 예산 확보가 이뤄지지 않아 사업이 시행되지 못하고 있다"며 "졸업앨범은 학창 시절의 기록물로, 고물가 상황에서 학부모 부담을 덜기 위한 교육복지 차원에서 검토가 필요하다"고 밝혔다.





AD

강 의원은 "경제적 여건과 관계없이 모든 학생이 공평한 교육복지 혜택을 누릴 수 있도록 정책을 점검해 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>