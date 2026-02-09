해수부 임창현 과장, IMO 해양오염방지 전문위 부의장 만장일치 선출

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026~2027년 2년 임기

해양환경 국제 규범 논의서 한국 영향력 확대 기대

해양수산부는 9일 국제해사기구(IMO) 제13차 해양오염방지 및 대응 전문위원회(PPR)에서 임창현 해수부 수출가공진흥과장이 회원국 만장일치로 부의장에 선출됐다고 밝혔다.

IMO 해양오염방지 및 대응 전문위원회는 해양·대기오염 방지와 관련한 국제협약의 채택 및 개정을 논의하는 기구로, 최근 해양환경 이슈가 부각되면서 국제사회에서 역할과 위상이 커지고 있다.

임 과장은 이번 회의를 시작으로 2026년부터 2027년까지 2년간 부의장을 맡아 회원국 간 의견 조율과 주요 의사결정 과정에서 중심적인 역할을 수행하게 된다.

임창현 해양수산부 수출가공진흥과장. 해양수산부.

임 과장은 해수부 지도교섭과장과 대통령실 행정관 등을 역임한 해양수산 분야 전문가로, 주영국 대사관 겸 주 국제해사기구 대한민국 대표부에서 3년간 근무하며 국제 협상 경험과 네트워크를 쌓아왔다. 해수부는 이번 부의장 선출이 그간의 전문성과 국제 협력 경험을 회원국들로부터 인정받은 결과라고 설명했다.

이수호 해수부 해사안전국장은 "우리나라는 2001년 이후 13차례 연속으로 IMO A그룹 이사국 지위를 유지하며 국제 해사 규범 형성에 중추적 역할을 수행해 왔다"며 "이번 부의장 선출을 계기로 해양환경 분야에서 우리나라의 역할과 영향력이 한층 강화될 것으로 기대한다"고 말했다.





IMO 이사회는 예산과 국제협약 제·개정 심의 등 핵심 정책을 주도하는 A그룹(주요 해운국 10개국), B그룹(주요 화주국 10개국), C그룹(지역 대표국 20개국)으로 구성된다. 이번 13차 PPR 회의는 9일부터 5일간 영국 런던에서 열린다.





세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr

