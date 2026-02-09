호르니스트 김홍박 독주회 '메타모르포시스'…호른의 현재 조명

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 3월13일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀

호르니스트 김홍박 서울대 음악대학 교수가 오는 3월13일 예술의전당 IBK기업은행챔버홀에서 '메타모르포시스(Metamorphosis)'라는 제목으로 독주회를 한다.

공연 제목 메타모르포시스는 어떤 존재의 본질이나 형태가 바뀌는 과정을 뜻한다. 기존 호른 악기와 연주에서 기대하는 선입견에서 벗어나 새로운 변신을 보여주고자 하는 의지를 담았다. 메타포르시스는 손일훈 작곡가가 김홍박 교수에게 헌정해 이번 독주회에서 세계 초연될 곡의 제목이기도 하다.

김 교수는 이번 공연에서 근·현대 작품을 중심으로 호른의 현재를 새롭게 조망할 예정이다. 그는 "독주 악기로서 호른이 지닌 또 다른 매력을 보여주고자 한다"고 밝혔다.

1부 무대는 피아노 없이 호른 독주곡으로 구성된다. 첫 곡으로 호주 작곡가 캐서린 리쿠타의 '고양이에게 신발을 던지다(I Threw a Shoe at a Cat(2017)'를 연주한다. 제목처럼 장난스럽고 예측 불가능한 소리들이 빠르게 등장하며 분위기를 환기하는 곡이다. 이어서 러시아 작곡가 비탈리 부야노프스키의 '4개의 즉흥곡(Four Improvisations)'이 연주된다.

2부 무대에서는 피아노 반주가 더해진다. 프랑스 작곡가 앙리 뷔세의 칸테코르(Cantecor)가 프랑스 특유의 부드러운 선율로 연주되고 이어 손일훈 작곡가가 김홍박 교수에게 헌정한 신작 메타모르포시스가 세계 초연된다. 호른과 피아노로 구성된 작품으로 작곡가 손일훈은 "김홍박의 따뜻한 음색과 울림을 담고자 노력했다"며 "피아노와 대화하듯, 혹은 장난을 주고받으며 놀이하듯 서로가 같이 만들어가는 음악적 대화 시간"이라고 설명했다. 마지막 곡으로 요크 보웬의 호른 소나타가 연주된다.

공연 입장권은 예술의전당 홈페이지와 놀티켓에서 예매할 수 있다.





김홍박 교수는 서울예고, 서울대학교 음악대학을 졸업하고 오스트리아 잘츠부르크 모차르테움 국립음대에서 라도반 블라트코비치를 사사해 석사 과정을 마쳤다. 이후 베를린 국립음대에서 크리스티안-프리드리히 달만을 사사하며 최고연주자 과정을 졸업했다. 2007년부터 2010년까지 정명훈 음악감독이 이끄는 서울시립교향악단에서 호른 부수석을 지냈고 2012년부터 2014년까지 스웨덴 왕립오페라에서 제2수석으로 활동했다. 2015년 노르웨이 오슬로 필하모닉 오케스트라에서 호른 수석으로 선임돼 2023년까지 활동했으며 2023년부터 서울대학교 음악대학 교수로 재직 중이다. 2024년 7월 첫 정식 음반 '슈만&브람스'를 소니클래시컬 레이블을 통해 발매했다.





