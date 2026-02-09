유대균, 강원교육감 중도·보수 단일 후보 선출…“신경호와 최종 단일화 추진”

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유대균·조백송 후보, 강원교육감 단일화 완료

정책토론·여론조사 거쳐 '유대균' 단일 후보 선출

신경호 교육감에 '보수 빅텐트' 제안…선거 판세 변수

강원도교육감 선거를 앞두고 중도·보수 진영의 단일화 작업이 급물살을 타고 있다. 유대균 전 교육부 장학관과 조백송 전 강원교총 회장이 유대균 후보로 단일화를 전격 합의한 데 이어, 현직 신경호 교육감을 향한 '2차 단일화' 제안이 나오면서 선거판이 요동치고 있다.

유대균·조백송 두 후보 측은 9일 지난 1월 30일부터 진행해 온 단일화 검증 절차 결과 유대균 후보가 최종 단일 후보로 선출됐다고 공식 발표했다.

두 후보는 2월 1일 원주에서 정책토론회를 개최하고 5일부터 7일까지 사흘간 중앙선관위 여심위에 등록된 전문기관을 통해 도민 여론조사를 실시했다. 양측의 합의에 따라 세부 수치는 비공개하기로 했다.

유대균 후보는 "단일화에 동참해 준 조백송 후보의 결단에 경의를 표한다"며 "조 후보의 소중한 정책을 이어받아 강원교육 발전을 열망하는 도민들의 기대를 반드시 현실로 만들겠다"고 소회를 밝혔다.

단일화 성공과 함께 유 후보는 진보 진영의 강삼영 후보를 향해 강한 비판의 날을 세웠다. 그는 강 후보의 등장을 '민주진보라는 이름으로 가장한 전교조식 교육으로의 회귀'라고 규정했다.

유 후보는 "강삼영 후보는 지난 12년간 강원 학생들의 학력을 저하시키고 교육 격차를 심화시킨 교육 체제를 부활시킬 인물"이라며 "이는 강원 교육의 경쟁력을 무너뜨리는 재앙이 될 것"이라고 주장했다.

특히 유 후보는 이날 현직 신경호 교육감에게 '2차 단일화'를 공식 제안하며 승부수를 던졌다. 진보 진영의 결집에 맞서 보수·중도 진영이 분열해서는 안 된다는 논리다.

유 후보는 "신경호 교육감 역시 전교조 교육으로의 회귀를 막아야 한다는 대의에는 뜻을 같이할 것"이라며 "안정적인 정책 추진과 진영 내 분열 방지를 위해 어떠한 방식의 단일화 논의에도 열린 마음으로 임하겠다"고 강조했다.





향후 유 후보 측은 조백송 후보 측과 협력해 '교육감 후보 대통합 선대위'를 구성하는 한편, 신경호 교육감 측과의 협상을 위한 '실무팀'을 가동할 예정이다. 1차 단일화에 성공한 유 후보의 제안에 신경호 교육감이 어떤 응답을 내놓느냐에 따라 이번 강원도교육감 선거의 향방이 결정될 전망이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

