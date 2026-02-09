한화, 지난해 매출 74조… 영업이익 72% 증가

AD

한화는 연결 기준 지난해 매출이 74조7474억원, 영업이익이 4조1560억원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 9일 공시했다.





매출은 전년 대비 34.3%, 영업이익은 전년보다 72% 증가했다. 순이익은 1조9650억원으로 16.2% 늘었다.





허경준 기자 kjune@asiae.co.kr

