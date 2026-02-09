문화의 판을 다시 짜는 첫 걸음

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경산문화원, 3월 6일 김종태 원장 취임

정치권·유림 함께하는 지역 연대 무대

경북 경산의 문화 구심점이 새로운 리더십을 맞는다. 경산문화원은 3월 6일 문화원에서 김종태 원장 취임식을 열고 향토문화 진흥과 시민 문화 향유 확대를 위한 본격적인 행보에 나선다.

경산문화원, 3월 6일 김종태 원장 취임

AD

취임식에는 지역 정치권과 광역·기초의회 인사, 경북 유림 관계자 등이 참석해 축하와 함께 문화원의 공적 역할을 강조할 예정이다. 지역 문화 발전을 위한 협력의 틀을 재확인하는 자리이자, 민·관·지역사회가 함께 만드는 문화 거버넌스의 출발점이라는 의미도 담겼다.

신임 원장은 지역 문화예술 현장과 다양한 단체 활동을 통해 축적한 경험을 바탕으로 문화원의 외연을 넓히는 데 주력할 것으로 알려졌다. 전통의 보존에 머물지 않고 현대적 해석과 콘텐츠화를 통해 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 문화 생태계를 구축하겠다는 구상이다.

특히 세대와 계층을 아우르는 프로그램 확대, 지역 정체성을 반영한 브랜드화, 문화 기반 네트워크 강화 등이 주요 과제로 거론된다. 이를 통해 문화원이 단순한 행사 주관 기관을 넘어 지역 발전 전략의 한 축을 담당하는 플랫폼으로 도약해야 한다는 기대가 나온다.

문화계 안팎에서는 이번 취임을 계기로 경산 문화정책이 보다 능동적이고 확장적인 방향으로 전환될 수 있을지 주목하고 있다.





AD

지역 문화기관의 수장은 전통을 지키는 관리자이면서 동시에 변화를 설계하는 기획자여야 한다. 축하의 박수 속에서 출발하는 새 리더십이 얼마나 빠르게 시민의 삶 속으로 스며들지, 그 실행력이 곧 평가의 기준이 될 것이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>