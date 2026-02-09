"골드 등급도 부족"…전남교육청 민원 행정 '대수술'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026 혁신 원년 선포…'4대 과제' 추진

전남도교육청은 2025년 민원서비스 종합평가 결과를 토대로 2026년을 민원 행정 혁신 원년으로 삼고 대대적인 서비스 개선을 추진한다고 9일 밝혔다.

전남도교육청 제공

AD

지난 6일에는 2026 상반기 민원업무 담당자 실무 교육을 열어 국민신문고 민원 처리 등 신속하고 정확한 응대 체계를 구축했다. 특히 2025년 평가에서 민원제도 운영과 고충민원 처리 항목이 약점으로 나타나자 개선책 마련에 들어갔다.

이를 위해 ▲민원편람 점검 및 홈페이지 현행화 ▲도민 체감형 민원행정 개선 ▲고충민원 처리 프로세스 강화 ▲고충민원현장컨설팅단 운영 등 4대 과제를 추진한다. 기관장 민원행정 성과와 민원취약계층 보호, 고충민원 처리 노력도 등 우수 지표는 더욱 내실 있게 운영할 방침이다.

전남교육청은 2025년 전국 17개 시도교육청 중 유일하게 국민행복민원실 재인증을 받아 골드 등급으로 격상됐다.





AD

강성근 총무과장은 "2026년 실질적 변화를 체감할 수 있도록 민원 행정을 새롭게 가꾸겠다"며 "신뢰받는 민원 행정 기관으로 거듭나겠다"고 말했다





호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>