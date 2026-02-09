한화에어로, 영업익 3조3045억원…3년 연속 최대 실적

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

매출 26조6078억원

영업익 3조3045억원 기록

전년 대비 매출 137%·영업이익 75% 증가

3년 연속 사상 최대 실적 경신

한화에어로스페이스는 지난해 매출 26조6078억원, 영업이익 3조345억원을 기록했다고 9일 공시했다. 전년 대비 매출은 137%, 영업이익은 75% 증가했으며, 3년 연속 최대 실적을 경신했다.

이번 실적은 지상방산과 항공우주 부문의 꾸준한 성장에 더해 한화오션의 연간 전체 실적이 연결 기준에 반영된 영향이 컸다.

지상방산 부문은 지난해 매출 8조1331억원을 기록했다. 최근 2년간 매출 규모가 약 두 배로 성장했으며, 영업이익은 2조129억원으로 사상 처음 2조원을 넘어섰다.

한화에어로스페이스는 지난해 노르웨이에 K9 자주포를, 에스토니아에 다연장 첨단 유도미사일 천무를 수출했다. 국내에서는 7054억원 규모의 장거리 지대공 유도무기(L-SAM) 양산 계약과 2254억원 규모의 천검(소형무장헬기용 공대지 유도탄) 양산 계약을 체결했다. 2025년 말 기준 지상방산 부문 수주잔고는 약 37조2000억원에 달한다.

항공우주 부문은 지난해 매출 2조5131억원을 기록하며 3년 연속 성장세를 이어갔다. 군수 물량이 크게 늘어난 데다 생산성 개선 효과가 더해지며 영업이익 23억원을 기록, 흑자 전환에 성공했다.

자회사인 한화오션은 지난해 12개월 전체 실적이 처음으로 연결 결산에 반영되며, 육·해·공을 아우르는 통합 방산 시너지를 본격화했다. 한화오션은 연간 매출 12조6884억원, 영업이익 1조1091억원을 기록했다.





한화에어로스페이스 관계자는 "2025년은 한화오션 실적이 본격적으로 편입되며 방산·조선해양 통합 기업으로 도약한 원년"이라며 "다각화된 제품 포트폴리오를 바탕으로 지속 가능한 성장을 이어가며 글로벌 시장 개척과 대한민국 안보 기여에 힘쓰겠다"고 말했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

