경기도북부119특수대응단, 북한산국립공원과 동계 산악사고 합동훈련 돌입

경기도북부119특수대응단·북한산국립공원 협업

빙설 구조 환경 분석 기반 실전형 훈련…재난 대응 역량 제고

경기도북부119특수대응단은 겨울철 산악사고 발생 시 신속하고 효율적인 인명구조와 대원들의 안전 확보를 위해 9일 양주시 소재 가래비 빙벽장에서 '동계 빙설 산악사고 대응 합동훈련'을 실시했다.

경기도북부119특수대응단이 9일 양주시 소재 가래비 빙벽장에서 '동계 빙설 산악사고 대응 합동훈련'을 실시하고 있다. 경기도북부소방재난본부 제공

이번 훈련은 '2026년 구조대원 교육·훈련 추진 계획'에 따라 마련됐으며, 빙설 환경이라는 특수한 구조 상황에서의 전문성을 높이고 유관기관 간 유기적인 협력 체계를 점검하는데 중점을 뒀다.

훈련에는 경기도북부119특수대응단과 북한산국립공원 구조대원 5명이 참여하며 북한산국립공원 특수산악구조대 대원이 강사로 나서 전문적인 교육을 진행했다.

주요 훈련 내용은 빙설 구조 환경에 대한 체계적인 분석과 이해를 바탕으로 실제 사고 현장과 유사한 시나리오로 구성됐다.

이론은 ▲빙설 구조 환경의 특성 ▲눈사태 수색 기법 ▲빙벽 등반 전술, 실습은 ▲빙벽 접근 및 앵커 설치 ▲설사면 구조 대상자 들것 결속 및 후송 등으로 이뤄졌다

특히 이번 훈련은 유관기관 간 역할 분담과 소통 체계를 점검하고, 협업을 통한 팀 단위 재난 대응 능력 향상에 중점을 두고 진행됐다.





권선욱 단장은 "겨울철 산악사고는 구조 환경이 매우 열악해 대원들의 안전 확보가 무엇보다 중요하다"며 "지속적인 합동훈련을 통해 어떤 악조건 속에서도 도민의 생명을 안전하게 구할 수 있는 최상의 대응 태세를 유지하겠다"고 밝혔다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

