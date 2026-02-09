크래프톤, 지난해 역대 최대 매출…영업이익·순이익 동반 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

4분기 영업이익, 전년 동기 대비 98.9%↓

크래프톤이 두 자릿수 성장세와 함께 지난해 역대 최대 매출을 기록했다. 다만 신성장 산업 투자 확대로 인해 영업이익과 순이익은 동반 감소했다.

크래프톤은 9일 연결기준 지난해 매출 3조3266억원을 기록했다고 공시했다. 이는 전년 대비 22.8% 늘어난 수치로 역대 최대 매출이기도 하다. 다만 지난해 영업이익과 순이익은 각각 1조544억원, 7337억원으로 집계됐는데 이는 같은 기간 각각 10.8%, 43.7% 줄어든 수준이다. 지난해 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 98.9% 감소한 24억원으로 집계됐다. 같은 분기 매출과 순손실은 각각 9197억원, 227억원이다.

PC 부문이 역대급 매출에 기여했다. PC 부문 매출은 1조1846억원으로 전년 대비 16% 성장했다. 지난해 4분기 PC 부문 매출은 2847억원으로 전년 동기 대비 24% 증가했다. 지난해 3월 출시한 '인조이'(inZOI)와 10월에 발표된 신작 '미메시스'(MIMESIS)도 100만장 이상 팔리면서 매출에 반영된 것으로 풀이된다.

크래프톤은 지난해 4분기 영업이익이 대폭 감소한 것에 대해 신사옥 이전 등 일회성 비용이 반영됐기 때문이라고 설명했다. 크래프톤 측은 "성수 신사옥 이전을 대비해 향후 4년간 사용할 재원으로 공동근로복지기금 816억 원을 출연하는 등 일회성 비용이 일시에 반영됐다"고 밝혔다.

크래프톤은 올해부터 장기 수명 주기를 갖춘 프랜차이즈 지식재산권(IP) 확장과 AI 기반 혁신에 집중한다는 방침이다. 펍지(PUBG) IP는 언리얼 엔진 5 전환, 신규 모드 확대, 이용자 생성 콘텐츠(UGC) 업데이트를 중심으로 '펍지 2.0' 게임 플레이 플랫폼으로 진화할 계획이다. 또한 익스트랙션 슈터 '블랙버짓', 탑다운 전술 슈터 'PUBG: 블라인드스팟', 콘솔 배틀로얄 '발러(Valor)' 등 신작으로 IP 영역을 넓힌다.





크래프톤은 '인조이', '라스트 에포크', '미메시스'는 장르 대표 IP로 성장하기 위해 게임 품질 향상, 라이브 서비스 고도화, 콘텐츠 다각화에도 집중하고 주요 차기작으로 '서브노티카 2', '팰월드 모바일', '딩컴 투게더', 'NO LAW' 등 신작을 출시할 예정이라고 밝혔다.





