[내일 날씨]"출근길 우산 챙기세요"…광주·전남 내일 비 소식

모레 오전까지 이어져

아침 최저 -4~1도 분포

낮 기온 6~8도로 포근

10일 광주와 전남은 오전부터 비 또는 눈이 내릴 것으로 예보됐다. 사진은 지난달 23일 서울 종로구 광화문광장 일대에 많은 양의 눈이 내리고 있는 모습. 연합뉴스

화요일인 10일 광주와 전남은 오전부터 비 또는 눈이 내리겠다.

9일 광주지방기상청에 따르면 10일 광주·전남은 기압골의 영향을 받아 오전 6~12시 사이 비나 눈이 시작돼 모레(11일) 오전까지 이어질 전망이다.

11일까지 이틀간 이어지는 이번 비의 예상 강수량은 광주와 전남 전역에 5~10㎜ 수준이다.

기온은 평년(최저 영하 5도~0도, 최고 4~8도)과 비슷하거나 조금 높을 것이라는 게 기상청 관계자의 설명이다.

10일 아침 최저기온은 -4도에서 1도, 낮 최고기온은 6도에서 8도 분포를 보이겠다.

비 소식이 있지만 대기는 여전히 건조하다. 현재 구례, 보성, 여수, 광양, 순천 등 전남 동부권을 중심으로는 건조주의보가 발효 중이다.

기상청은 전남 서부권의 경우 기존에 눈이 쌓여 있는 상태에서 비나 눈이 더해져 빙판길이나 도로 살얼음이 나타나는 곳이 있겠다며 교통안전에 각별한 주의를 당부했다.





광주기상청 관계자는 "내일 오전부터 비 또는 눈이 내리면서 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 많겠다"며 "차량 운행 시 감속하고 보행자 안전사고에도 유의해야 한다"고 말했다.





