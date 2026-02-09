새마을금고중앙회, 보조금 금융 새 길 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강릉·보성·영광 협약 확산

생활권 창구로 접근성 높여

새마을금고가 지방보조금 금융서비스의 지형을 바꾸고 있다. 행정안전부 지방보조금 관리시스템 '보탬 e'와 연계한 전용계좌 취급을 전국으로 넓히며, 생활권 중심 협동조합 금융기관이 공공재정 집행의 실무 파트너로 전면에 나서는 모습이다.

AD

올해 개정된 「지방보조금 관리기준」은 이러한 변화를 가능하게 한 제도적 분수령이다. 그동안 사실상 시 금고 중심으로 운영되던 전용계좌 개설이 다른 금융기관까지 확대되면서, 지역에 촘촘히 자리 잡은 새마을금고의 참여 여건이 마련됐다.

중앙회는 이를 계기로 각 지역 금고와 지방자치단체 간 협약을 잇달아 지원하며 서비스 안착에 속도를 내고 있다. 실제 현장 움직임도 본격화됐다.

강릉시, 보성군, 영광군 등에서 지자체와 관내 금고 간 업무협력이 이어지며 전용계좌 운영 기반이 하나둘 갖춰지고 있다. 금융 접근성이 취약한 도서·산간 지역이나 인구 감소 지역의 보조사업자 입장에서는 가까운 창구에서 계좌를 개설하고 카드를 발급받아 자금을 집행할 수 있다는 점에서 체감도가 클 수밖에 없다.

새마을금고중앙회는 전국적인 영업망과 지역 밀착형 운영구조가 갖는 강점을 내세운다. 단순한 계좌 개설을 넘어, 보조금 집행 과정에서 요구되는 행정적 절차와 현장 대응을 안정적으로 뒷받침할 수 있다는 설명이다. 중앙회 차원에서는 표준화된 지원 체계를 마련해 지자체와 개별 금고 간 협약 체결을 돕고 있다.

중앙회 관계자는 "지방보조금 업무 참여는 지역과 가장 가까운 금융기관이라는 정체성을 다시 확인하는 계기"라며 "사업자의 선택권을 넓히고 이용 편의를 높여 지역경제 활성화에 기여하는 동반자가 되겠다"고 밝혔다.

이번 확산은 보조금이 집행되는 통로를 다양화했다는 데 의미가 있다. 주민과 사업자가 오가는 생활권 안으로 금융 창구가 들어오면 자금의 흐름 역시 지역 안에서 더 빠르게 순환할 수 있다. 협동조합 금융이 가진 네트워크가 공공재정의 효율성을 높이는 연결망으로 기능할 수 있다는 기대도 커진다.





AD

제도 변화의 문이 열린 지금, 관건은 속도와 신뢰다. 새마을금고가 현장에서 축적해 온 접근성과 관계망을 기반으로 공공성과 안정성을 동시에 입증해 낼 수 있을지 금융권의 시선이 모이고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>