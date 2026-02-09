설 연휴 안전망, 경북 전역에 촘촘히

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰력 총동원 열흘

범죄·교통·관계성 사건 선제 차단

경북경찰청이 민족 최대 명절을 앞두고 전 기능을 가동하는 집중 방범 체제를 가동한다. 연휴 기간 늘어나는 치안 수요에 대비해 예방 중심 대응을 강화, 지역 전반의 안정감을 끌어올리겠다는 취지다.

경찰은 9일부터 18일까지를 특별치안 기간으로 정하고 관서별 환경을 반영한 맞춤형 활동을 전개한다. 최근 범죄 경향과 주민 의견, 현장 데이터를 종합 분석해 취약 지점을 선별하고 관계 기관과 함께 사전 점검에 나선다. 기동대와 기동순찰대, 지역 경찰을 대거 현장에 투입해 가시적 순찰을 확대하는 한편, 주민 접촉을 늘려 체감 안전도를 높일 계획이다.

연휴 전에는 관계성 범죄 관리에 무게를 둔다. 가정폭력과 스토킹, 교제 폭력 대상자, 아동학대 사건을 전수 점검하고 위험도가 높은 경우 피해자 보호 부서를 중심으로 공조 체계를 강화한다. 반복 신고나 흉기 관련 사안은 신병 확보까지 염두에 둔 강력 대응 방침을 세웠다.

형사 활동도 시기에 따라 전략적으로 배치된다. 명절 전에는 주거지 주변과 낮 시간대 강·절도 예방에 집중하고, 연휴가 본격화되면 번화가와 야간 시간대 폭력 범죄 억제에 수사력을 모은다.

귀성·귀경 인파로 붐비는 도로 여건을 고려한 교통 대책도 병행한다. 결빙 위험 구간과 혼잡 예상 지역을 사전에 관리하고, 연휴 기간에는 상황실을 운영하며 주요 간선도로의 흐름을 면밀히 조정한다.

오부명 청장은 "새해 첫 특별치안 활동인 만큼 도민이 안심하고 머물 수 있는 환경을 만드는 데 모든 역량을 집중하겠다"며 현장 중심 대응 의지를 밝혔다.





예방 순찰의 밀도, 위험 신호에 대한 선제 개입, 그리고 차량 흐름까지 포괄하는 이번 조치는 명절 치안의 기준을 한 단계 끌어올리는 시험대가 될 전망이다. 주민이 느끼는 평온함은 준비된 대응에서 비롯된다는 점에서다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

