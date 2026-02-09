양주시, 14일 무인민원발급기 경기도 서류 관외 발급 제한

경기도 정보자원 이전 작업에 따라 오는 14일 하루 동안 무인민원발급기를 통한 경기도 관련 서류의 관외 발급 서비스가 일시 중단된다.

양주시청 전경. 양주시 제공

양주시는 경기도 통합데이터센터 구축에 따른 정보자원 이전으로 오는 14일 오전 0시부터 오후 6시까지 무인민원발급기를 이용한 경기도 관련 서류의 관외 발급이 제한된다고 9일 밝혔다.

관외 발급은 양주시민이 타 지자체에 설치된 무인민원발급기를 통해 경기도 관련 민원 서류를 발급받는 경우를 의미한다.

양주시는 시민 혼선을 최소화하기 위해 무인민원발급기 설치 장소에 안내문을 부착하고, 정부24 등 온라인 민원서비스를 활용한 대체 발급 방법도 함께 안내할 계획이다.

양주시 관계자는 "설 연휴를 앞두고 민원서류 발급 수요가 늘 수 있는 만큼, 필요한 서류가 있는 경우 사전에 발급 가능 여부를 확인해 불편이 발생하지 않도록 유의해 달라"고 말했다.





이번 정보자원 이전 작업은 현장 상황에 따라 중단 시간이 변경될 수 있다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

