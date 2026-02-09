니콜라이 루간스키, 7년 만에 서울시향과 협연 '쇼팽 협주곡 1번'

오는 12~13일 예술의전당 콘서트홀

감정에 휘둘리지 않는 정제된 쇼팽 해석으로 호평받는 러시아 피아니스트 니콜라이 루간스키가 7년 만에 서울시립교향악단과 다시 호흡을 맞춘다.

서울시향은 '러시아 피아니즘의 상징'으로 불리는 니콜라이 루간스키가 오는 12~13일 예술의전당 콘서트홀에서 열리는 정기공연에서 쇼팽의 피아노 협주곡 1번을 협연한다고 밝혔다. 루간스키는 정교하고 섬세한 음색으로 명성을 쌓아온 피아니스트로 특히 라흐마니노프와 쇼팽 음악 해석에 탁월하다는 평가를 받는다.

이번 공연의 지휘는 프랑스 출신으로 현재 바르셀로나 심포니 오케스트라 음악감독을 맡고 있는 뤼도비크 모를로가 맡는다. 모를로는 2011년부터 2019년까지 시애틀 심포니 음악감독을 역임했다. 재임 동안 21장의 음반을 발표해 다섯 차례 그래미상을 수상하고 2018년 그라모폰이 선정한 '올해의 오케스트라'에 이름을 올리기도 했다.

지휘자 뤼도비크 모를로 [사진 제공= 서울시향, (c)Lisa-Marie Mazzucco]

AD

모를로는 이번 무대에서 낭만주의를 대표하는 작곡가 베를리오즈, 쇼팽, 슈만의 작품을 지휘한다.

첫 곡으로 베를리오즈의 오페라 '트로이인' 중 '왕실의 사냥과 폭풍우'가 연주된다. 고대 로마 시인 베르길리우스의 서사시 '아이네이스'에서 영감을 받은 작품은 활기찬 사냥 장면으로 출발해 거대한 폭풍으로 치닫는 극적인 전개가 인상적이다.

이어 루간스키의 협연으로 쇼팽의 피아노 협주곡 1번이 연주된다. 쇼팽이 스무 살 무렵 작곡한 곡으로 화려한 피아노 기교 속에 섬세한 서정성과 시적 감성이 어우러진 걸작이다. 특히 달빛 비치는 봄밤의 고요하고 애틋한 정서를 떠올리게 하는 2악장의 낭만적 울림이 압권이다. 협주곡이지만 피아노가 서사를 주도하며 낭만주의 협주곡의 매력을 극대화한 작품으로 풍부한 감정의 확장을 보여준다.

피아니스트 니콜라이 루간스키 [사진 제공= 서울시향, (c)Marco Borggreve]

루간스키는 이 곡에 대해 "인생을 살아보며 쌓인 경험에서 비롯된 정서를 담아내야 하기에, 서둘러 연주하지 않았다"며 "쇼팽 피아노 협주곡 1번은 열한 살 때 처음 들었고 이후 가장 좋아하는 협주곡이 됐지만 무대에서 연주하기 시작한 것은 서른이 넘어서였다"고 밝혔다.





AD

공연의 대미는 슈만의 교향곡 2번이 장식한다. 긴장과 해방, 내면적 성찰과 생동감이 교차하는 음악적 서사를 지닌 작품으로, 투쟁과 치유의 시간이 겹겹이 배어 있다. 1846년 11월 멘델스존의 지휘로 초연된 이 곡은 '고난을 극복한 승리', '베토벤 교향곡을 떠올리게 하는 내적 고통의 예술적 승화'라는 평가를 받았다. 엄숙한 서주에서 서정적인 아다지오, 힘차게 전개되는 피날레에 이르기까지 슈만 특유의 치밀한 구조와 풍부한 감정 표현이 돋보인다.





박병희 기자 nut@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>