김민석 "러시아 관계 강화 고민해야…북과 통신선 복원 필요"

"남북 긴장완화 노력 당연히 필요"

김민석 총리는 9일 러시아와의 관계 강화가 필요하다는 의견을 밝혔다. 9·19 군사합의와 군 통신선 복원 등에 대해서도 긍정적인 입장을 밝혔다.

김 총리는 이날 국회에서 열린 대정부질문에서 박정 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다. 박 의원은 "러시아-우크라이나 전쟁 종전 협상이 진행되면서 국제질서가 재편되는 조짐을 보이고 있다"며 "종전 이후에 대해 준비해야 할 때"라고 말했다.

김민석 국무총리가 9일 국회에서 열린 대정부질문(정치·외교·통일·안보 분야)에 참석해 윤후덕 더불어민주당 의원 질의에 답하고 있다. 2026.2.9 김현민 기자

이에 김 총리는 "러시아-우크라이나 전쟁의 끝이 보이는 이 시점에 러시아와의 관계 강화를 집중적으로 고민해야 하는 시점이고, (관계를 강화할) 필요가 있다"며 "그것이 외교적으로나 경제적으로 더 의미가 있다는 박 의원의 판단에 공감한다"고 했다.





9·19 군사합의와 군 통신선 복원에 대해서도 김 총리는 찬성 입장을 밝혔다. 박 의원이 "이재명 정부의 한반도 평화 공존 정책을 위해서 9·19 군사합의와 군 통신선 복원이 필요하다"고 밝히자, 김 총리는 "남북관계 긴장 완화를 위한 다양한 노력은 당연히 필요한 것"이라고 말했다. 이어 "무엇보다도 전쟁 중에도 적국 간 항상 존재해온 핫라인, 연락선 복원은 매우 필요하다"고 밝혔다.





