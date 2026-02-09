조현 "원자력·핵잠·조선 등 美협상팀 '2月 방한' 확인 받아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

조현 외교부 장관은 원자력·핵추진잠수함(핵잠)·조선 등 한미 정상회담 후속조치 이행을 위한 협의 개시 시점에 대해 9일 "이번에 (마코 루비오 미국) 국무장관과의 회담에서 2월달에 각 부처를 망라한 팀이 오는 것에 대해 확인을 받았다"고 말했다.

연합뉴스

조 장관은 이날 오후 국회 대정부질의에서 미국 협상팀의 방한 시점을 묻는 윤후덕 더불어민주당 의원의 질문에 이같이 답했다. 이어 "관세나 투자 분야에서 문제가 있어도 (안보부문 합의에) 영향을 줘서는 안 된다는 입장을 강하게 표명했다"며 "미국으로서도 한국과 약속한 만큼 이 세 가지 이슈에 대해서는 빠르게 협상을 진행하자는데 다시 한번 의견을 모았다"고 덧붙였다. 조 장관은 지난 3일 미국 워싱턴D.C.를 방문해 루비오 국무부 장관과 한미 외교장관회담을 가졌다.

지난해 11월 한미 정상은 한국의 우라늄 농축 및 사용후핵연료 재처리 권한 확대, 핵잠 도입 등에 전격적으로 합의했다. 한국의 핵 주권과 연결되는 숙원사업인 만큼 정부는 이달 초 일찍이 임갑수 전 루마니아 대사를 정부대표로 하는 한미원자력협력 범정부협의체(TF)를 출범시켰다. 그러나 이르면 연초로 예상됐던 미국 협상팀의 방한이 예상보다 늦어지면서 첫 공식 협의를 개시조차 못 한 상황이다.

와중에 관세 재인상 이슈가 터지면서 통상 부분에서의 파열음이 자칫 안보 분야까지 여파를 미칠 수 있다는 우려가 나왔다. 위성락 청와대 국가안보실장은 최근 언론 인터뷰에서 "(미국 협상팀이) 지금쯤 한국에 와서 협의를 했어야 할 때인데 지연되고 있다"며 작심 발언을 하기도 했다.





오는 14일부터 주말을 포함해 설 연휴가 예정된 만큼, 미국 협상팀의 방한 시점은 그 이후가 될 것으로 보인다. 미국 측에서는 에너지부를 비롯해 국무부 등 유관부처가 참여할 것으로 예상된다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

