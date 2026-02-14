본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

해물전엔 싱글몰트, 갈비찜은?…명절음식 페어링 '酒'

허경준기자

입력2026.02.14 08:17

시계아이콘02분 06초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

위스키·샴페인 판매량, 명절 직전 평균 20% 증가
묵직·달달·부드러운 ‘위스키·샴페인’ 명절에 제격

명절 밥상 빠지지 않는 육류와 전, 생선구이와 궁합이 맞는 주류가 따로 있다. 소비자들이 가장 많이 한 선택은 40도를 넘나드는 고도주보다는 부담 없이 즐길 수 있는 30도 안팎의 위스키와 적당히 달콤한 샴페인인 것으로 나타났다.


14일 유통업계에 따르면 위스키와 샴페인의 판매량은 명절 직전 증가하고 있다. 이마트의 경우 지난해 10~11월보다 명절 직전인 지난해 12월부터 올해 1월 위스키 매출은 8%, 스파클링 와인류는 22% 매출이 늘었다. 위스키 선물 세트의 경우도 지난해 12월부터 지난달까지 매출이 전년 같은 기간 대비 26.5% 증가한 것으로 나타났다.


롯데마트도 지난해 12월부터 지난달까지 위스키 매출이 지난해 10~11월보다 약 15% 신장했다. GS수퍼마켓도 최근 2개월 매출이 직전 2개월 대비 18.5% 늘어난 것으로 확인됐다. 홈플러스도 같은 기간에 샴페인 매출이 400% 늘어났다.

해물전엔 싱글몰트, 갈비찜은?…명절음식 페어링 '酒'
AD
명절 대표 '갈비·불고기'… 부드러운 단맛이 최적
해물전엔 싱글몰트, 갈비찜은?…명절음식 페어링 '酒' 골든블루 쿼츠

주류업계에서는 명절 대표 음식인 갈비찜과 불고기 등 육류와 어울리는 위스키로 '골든블루 쿼츠'를 꼽는다. 스코틀랜드산 고품질 위스키 원액을 기반으로 한국인의 입맛에 맞게 최적화된 블렌딩을 구현한 골든블루 쿼츠는 위스키 본연의 깊은 풍미를 고수하면서 36.5도의 도수로 부담 없이 즐길 수 있다.


은은한 꽃향기와 함께 입안을 부드럽게 감싸는 바닐라의 달콤함과 견과류의 고소한 풍미가 골든블루 쿼츠의 큰 특징인데, 갈비찜이나 불고기 같은 양념에 재운 육류와 만났을 때 음식의 감칠맛을 한층 더 끌어올린다.


'오반 14년'은 산적처럼 담백한 구이류와 잘 어울린다. 싱글 몰트 위스키인 오반 14년은 부드러운 단맛과 은은한 짠맛이 나는데, 과하지 않은 풍미 덕분에 명절 상차림 전반에 조화를 이루는 균형감 있는 위스키다.


샴페인 종주국 프랑스에서 가장 사랑받는 샴페인 중 하나인 멈 샴페인은 양념갈비와 불고기 등과 페어링하기 좋다. 특히 '그랑 꼬르동 로제'는 신선한 딸기, 체리, 레드커런트의 풍부한 아로마에 바닐라와 카라멜의 감미로운 여운이 어우러진 것이 특징이어서, 양념이 첨가된 육류와 함께 즐기면 입안을 깔끔하게 정리해주는 효과를 느낄 수 있다.

기름진 전·담백한 해산물엔 '묵직함'으로… 감칠맛 상승
해물전엔 싱글몰트, 갈비찜은?…명절음식 페어링 '酒'

해산물이 들어간 전이나 생선 요리에는 '탈리스커 10년'이 최적의 선택지 중 하나다. 싱글 몰트 위스키인 탈리스커 10년은 동태전과 해물전, 굴전과 같은 해산물 전류는 물론 고등어, 조기 등 생선구이와도 잘 어울린다. 은은한 스모키함과 바다를 연상시키는 소금기가 해산물을 주재료로 한 명절 음식과 자연스럽게 어우러지며 기름진 전의 풍미를 깔끔하게 정리해 주는 동시에 생선 특유의 감칠맛을 한층 선명하게 살려준다.


샴페인 중에서는 '페리에 주에 그랑브뤼'가 명절 해산물 음식과 궁합이 잘 맞는다. 우아한 풍미의 브뤼 샴페인으로 아카시아 흰 꽃의 아로마와 배, 시트러스, 복숭아 등의 풍부한 과실향이 조화를 이루며 섬세하고 부드러운 기포가 특징이다. 에피타이저부터 페어링이 가능하지만 생선·해물전, 생선찜 등 비교적 담백한 명절 음식과 조화롭다.


'카발란 클래식'은 타이완 최초의 싱글몰트 위스키로, 카발란 증류소의 우수성을 전 세계에 알린 상징적인 제품이다. 아열대 기후 특유의 빠른 숙성 과정을 통해 탄생한 카발란 클래식은 갓 딴 망고와 배, 코코넛 등 열대 과일의 화사한 아로마가 특징이며 입안에서 느껴지는 부드럽고 깔끔한 질감이 돋보인다.


카발란 클래식의 산뜻하고 다채로운 과일 향은 대하, 석화, 전복 같은 해산물 요리와 페어링했을 때 조화를 이룬다. 특히 해산물의 담백한 감칠맛을 위스키의 화사한 풍미가 한층 더 입체적으로 살려주면서, 자칫 입 안에 남을 수 있는 해산물의 풍미를 기분 좋게 정리해준다.


깔끔한 채소·과일엔 '부드러운 위스키'… 달달한 약과엔 '달콤 극대화'
해물전엔 싱글몰트, 갈비찜은?…명절음식 페어링 '酒'

채소가 주가 되는 요리부터 한과, 과일까지 폭넓게 매칭할 수 위스키로는 '싱글톤 15년'을 꼽을 수 있다. 잡채나 애호박전은 물론 사과와 같은 과일과도 조화롭게 어울리는 싱글톤 15년은 부드러운 질감과 은은한 단맛이 특징으로 복합적인 맛의 음식과도 균형을 이루고 식후에 먹는 약과·한과 등 디저트류와 함께 페어링해 식사를 편안하게 마무리할 수 있다.


'노마드'는 스코틀랜드 위스키를 스페인 헤레즈로 직접 가져와 추가 숙성을 거쳐 만든 독특한 위스키다. 스페인의 온화한 기후 덕분에 숙성 속도가 빨라져 더욱 진하고 풍부한 풍미를 자랑한다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이 때문에 노마드는 약과, 한과, 곶감과 같은 명절 디저트와 잘 어울린다. 노마드가 가진 건포도와 꿀 같은 달콤한 아로마가 전통 한과의 은은한 단맛을 감싸 안으면서 깔끔하지만 입안에 진한 여운을 남겨준다.




허경준 기자 kjune@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

이슈
부동산AtoZ
  • 26.02.1311:00
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'
    정부 발표 2시간 만에 한 단지서 신규매물 3건…갭투자 일시 허용에도 '관망'

    정부가 다주택자 양도세 중과 조치를 재시행하기로 최종 발표한 이후 시장에선 매물을 내놓겠다는 다주택자의 문의가 늘고 있다. 무주택자가 세입자 있는 다주택자 집을 사게 되면 전월세 계약 종료 때까지 '일시적 갭투자'가 가능하다. 다만 매물이 늘어나면 가격 하락이 예상되는 만큼 매수자들은 서두르지 않고 있다. 앞으로 매물이 더 풀릴 것이라는 전망이 우세하면서 관망하는 것이다. 서울 지역 아파트 값 증가율은 2주 연속

  • 26.02.1310:20
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판
    "지금 아니면 이 가격에 못 사요" 사람들 몰리더니 '잠실 르엘' 보류지 완판

    잠실미성크로바 재건축 조합이 내놓은 서울 송파구 '잠실 르엘' 보류지 10가구가 유찰 없이 첫 입찰에서 전량 낙찰됐다. 감정평가금액보다 5%가량 높은 기준가를 책정했음에도 40여명이 입찰에 참여해 평균 4대 1의 경쟁률을 기록했다. 13일 롯데건설에 따르면 조합은 최고가 공개경쟁입찰 방식으로 전용면적 59㎡B 3가구와 74㎡B 7가구를 매각했다. 입찰 기준가는 59㎡가 29억800만~29억9200만원, 74㎡가 33억1800만~35억3300만원

  • 26.02.1211:20
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락
    양천구 33평 24억 아파트 21억까지 떨어져…매물 풀리고 호가 하락

    "인근 신축 아파트 33평(전용면적 84㎡)이 전에는 24억원에 호가가 형성됐어요. 그런데 양도세 중과 발표가 나오고 21억5000만원에 매물이 나왔고 이젠 21억원에라도 팔겠다고 하네요."(서울 양천구 신정동 A공인) 정부의 다주택자 양도세 중과 방침이 확정된 이후 시장에선 체감할 만큼 다주택자 매물이 풀리고 있다. 수억원씩 호가를 낮춰 내놓거나 세입자가 있어 당장 정리하기 어려운 경우엔 위로금 명목의 웃돈을 주고 매각하

  • 26.02.1211:00
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"
    2월 주택사업자 경기 전망 대폭 개선…"수도권 중심 가격 상승 기대"

    서울을 비롯한 수도권의 주택 매매 가격 상승세가 이어지면서 주택사업자들의 경기 전망이 큰 폭으로 개선됐다. 주택산업연구원은 주택사업자를 대상으로 설문조사한 결과, 2월 주택사업경기전망지수는 전월 대비 15.3포인트 상승한 95.8로 집계됐다고 12일 밝혔다. 수도권의 경우 11.9포인트 올라 107.3으로, 비수도권은 16.0포인트 상승한 93.3으로 전망됐다. 해당 지수가 기준선인 100을 넘으면 주택사업 경기가 좋아질 것으로

  • 26.02.1107:00
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'
    "국가가 부동산 개발 판 깔았다"…1·29 대책에 업계 '새 사업 검토'

    정부의 1·29 도심 주택공급 대책에 부동산개발업계가 새 사업 검토로 들썩이고 있다. 정부가 용산국제업무지구 등 공공 유휴부지 10여곳과 노후청사 34개소 위치 및 착공 일정을 공개하자 인근 민간 유휴부지까지 개발 동력이 생길 것이라는 판단에서다. 지난해까지 악성 프로젝트파이낸싱(PF) 정리에 묶여 있던 업계가 올해를 기점으로 규모 검토와 사업성 분석에 나서고 있다는 게 현장 분위기다. "규모 검토 이미 시작…PF사태

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기