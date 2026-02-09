사람 대신 시스템 투입…오미자 주산지의 승부수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고령화 벽 넘기 위해 삭벌·파쇄

공공대행 가동, 농가 부담·산불

위험 동시에 낮춘다

경북 문경시가 오미자 산업의 지속가능성을 높이기 위한 해법으로 '노동 대행'이라는 구조적 처방을 꺼내 들었다. 생산량 확대 이전에 재배를 이어갈 수 있는 환경부터 만들겠다는 전략이다.

문경시농업기술센터는 오미자 재배 농업인의 부담을 덜고 안정적인 영농 기반을 마련하기 위해 전국 최초로 '오미자 삭벌·파쇄 영농대행이란'을 운영한다고 밝혔다. 그동안 개별 농가가 책임져 왔던 삭벌, 파쇄, 유인망 철거 등 고강도 공정을 공공 영역이 맡아 체계적으로 지원하는 방식이다.

이번 사업은 약 12㏊ 내외 규모로 추진된다. 특히 친환경 오미자 유인망을 사용하는 농가를 우선 대상으로 해 재배 환경의 지속성을 강화하고 친환경 농업 전환의 동력도 함께 확보한다는 방침이다.

농가의 비용 부담은 크게 낮췄다. 0.1㏊(300평)당 7만5000원, 전체 비용의 30% 수준만 부담하면 전문 인력의 작업을 받을 수 있다. 인건비 상승과 작업자 확보에 어려움을 겪어 온 농가 입장에서는 경영비 절감과 노동 경감이라는 두 가지 효과를 동시에 기대할 수 있다.

환경적 측면의 의미도 크다. 파쇄를 통해 부산물을 자원화하면 관행적으로 이어져 온 소각을 줄일 수 있어 산불 예방과 미세먼지 저감 효과를 거둘 수 있다. 동시에 토양 환원을 통해 지력 증진까지 가능해 생산 기반의 선순환을 만든다.

영농대행단에는 오미자 재배 경험이 풍부한 농업인을 우선 참여시킬 계획이다. 농한기 소득을 보완하면서 전문성을 현장에 다시 환원하는 구조다.

70대 한 재배 농가는 "체력적으로 한계를 느껴 포기를 고민했지만, 이제는 계속 농사를 지을 수 있겠다는 희망이 생겼다"고 전했다.

김미자 문경시농업기술센터 소장은 "이번 시도는 단순한 일손 돕기를 넘어 고령화 시대에 맞는 새로운 재배 시스템을 만드는 과정"이라며 "작업 효율과 생력화, 비용 절감 효과를 종합적으로 분석해 향후 다양한 품목으로 확대해 나가겠다"고 밝혔다.





문의와 신청은 농업기술센터 오미자 육성 팀과 각 읍·면·동 농업인상담소, 생산자협회를 통해 가능하다. 지방 농업의 경쟁력은 더 개별 농가의 인내에만 기대기 어렵다. 사람이 버틸 수 있는 구조를 만드는 일, 그 토대 위에서만 산업도 오래 간다. 문경이 시작한 변화가 주목받는 이유다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

