조우영, 세계랭킹 161계단 도약…김시우 26위 개인 최고 순위

조우영 필리핀 챔피언십 우승 548위→387위

김시우 피닉스 오픈 공동 3위 4계단 점프

피닉스 오픈 우승자 고터럽 11계단 도약 5위

조우영이 세계랭킹 387위로 올라섰다.

8일(현지시간) 공식 발표된 남자 골프 주간 세계랭킹에서 0.3736점을 획득해 지난주 548위에서 161계단이나 도약했다. 조우영은 전날 아시안 투어 개막전 필리핀 골프 챔피언십에서 우승해 랭킹 포인트를 쌓았다. 그는 2022년 항저우 아시안게임 골프 남자부 단체전에서 금메달을 목에 걸었다. 한국프로골프(KPGA) 투어와 아시안 투어를 활약하고 있다.

조우영이 필리핀 골프 챔피언십에서 아이언 샷을 하고 있다. 아시안 투어 제공

김시우는 세계랭킹 26위에 올랐다. 이날 미국 애리조나주 스코츠데일에서 끝난 미국프로골프(PGA) 투어 WM 피닉스오픈 공동 3위에 올라 지난주 30위보다 4계단이나 올랐다. 자신의 종전 최고 순위 28위(2017년)보다 높은 개인 최고 순위다. 김시우는 올해 PGA 투어 4개 대회에 출전해 준우승 1회, 3위 1회 등 세 차례 톱 10에 입상했다. 김시우의 지난해 연말 세계랭킹은 47위였다.

셰플러(미국), 로리 매킬로이(북아일랜드), 저스틴 로즈, 토미 플리트우드(이상 잉글랜드)가 1~4위를 지켰다. 피닉스 오픈을 제패하며 올해 PGA 투어 2승 고지에 선착한 크리스 고터럽(미국)은 16위에서 5위로 껑충 뛰었다. 피닉스 오픈 준우승자 마쓰야마 히데키(일본)는 3계단 오른 11위에 포진했다. DP월드투어 카타르 마스터스 우승자 패트릭 리드(미국)는 17위다.





한국은 임성재가 6계단 떨어진 64위에 자리했다. 올해부터 LIV 골프에서 뛰는 안병훈은 전날 LIV 골프 2026시즌 개막전 리야드에서 공동 9위를 차지해 상위 10명에게 주는 랭킹 포인트를 획득했다. 지난주 111위에서 107위로 소폭 상승했다. 김주형 116위, 김성현은 148위다.





