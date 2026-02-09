현대리바트, 1178억 규모 이라크 해수처리시설 가설공사 수주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

중동 현지 건설사들과 경쟁입찰에서 수주

해외 가설공사 추가 수주 노려

현대리바트가 이라크 바스라 지역 최대 규모의 해수처리시설 가설공사를 수주했다.

현대리바트가 진행한 사우디아라비아 마잔(MIP) 가설공사 현장. 현대리바트

현대리바트는 현대건설과 총 1178억원(약 8010만 달러) 규모의 '이라크 바스라 해수처리시설 가설공사' 계약을 체결했다고 9일 밝혔다. 수주액은 현대리바트 2024년 연간매출의 6.3%, B2B 사업 매출의 약 18%에 달한다.

가설공사는 정유, 가스, 석유화학 등 대규모 플랜트 공사에 필요한 숙소나 사무실, 임시도로 등의 기반 설비를 갖추는 사전 공사를 말한다.

현대리바트 관계자는 "통상 국내 건설사가 수주한 대규모 해외 건설 프로젝트의 경우에도, 가설공사는 현지 건설사들이 진행하는 것이 일반적"이라며 "이번 가설공사의 경우 우수한 공사 수행능력과 현대리바트만의 고품질 시공 역량과 가격경쟁력을 인정받아 복수의 중동 현지 건설사들과의 경쟁입찰에서 사업을 수주했다"고 설명했다.

현대리바트는 이번 가설공사 계약을 통해 내년 6월까지 이라크 바스라 해수처리시설 공사 현장에 근로자 숙소와 사무실, 부대시설 등 가설공사 현장 기반 시설과 전기·소방·통신 등 설비를 구축할 예정이다.

이라크 바스라 해수처리시설 프로젝트는 이라크의 수도인 바그다드에서 동남쪽으로 500㎞ 떨어진 코르 알 주바이르 항구 인근에 추진 중인 해수 처리 플랜트를 건설하는 공사다. 프랑스 에너지 기업 토탈에너지스(Totalenergies)와 이라크 석유부 산하 바스라 석유회사(BOC, Basrah Oil Company), 카타르 국영 석유기업인 카타르 에너지(Qatar Energy)가 공동 투자하는 사업으로, 지난해 9월 현대건설이 건설 프로젝트를 일괄 수주했다.

이번 공사를 포함해 현대리바트가 지난 2019년부터 중동지역에서 수주한 해외 건설사업 규모는 약 7307억원(약 4억9700만달러) 규모다. 현대리바트는 2019년 사우디아라비아 마잔(MIP) 프로젝트 가설공사, 2022년 자푸라 가스처리시설 가설공사, 2023년 아미랄 프로젝트 정유공장 가설공사 등 대형 프로젝트 가설공사를 수행해 왔다.





현대리바트 관계자는 "국내외 대형 건설 프로젝트 수행 경험과 현지 영업망 등 풍부한 인프라를 바탕으로 국내 가구·인테리어 업계에서 대규모 건설 프로젝트 운영에 대한 독보적 경쟁력을 구축해 나가고 있다"며 "향후 해외 가설공사 물량 추가 수주도 노력해 나갈 것"이라고 말했다.





